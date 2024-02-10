「年長且善忘」民主黨能換掉拜登嗎？

民主黨即使要更換總統候選人拜登，在選務實際操作上，已來不及。圖為拜登總統8日在白宮記者會上試圖為自己心智健康辯護。(美聯社)

聯邦特別檢察官許景(Robert Hur)8日下午對拜登 總統處理機密文件不當一案提出調查報告，未起訴拜登；但各路名嘴、政治人物則聚焦報告中描述81歲拜登的詞彙，「年長且善忘」，衝擊拜登大選行情；「商業內幕」(Business Insider)報導，距11月選舉不到一年，民主黨 即便決定更換本決意支持的拜登，並沒有很明顯的備案。

要挑人與拜登競選，或取拜登而代之，過程可能都十分紊亂；民主黨願意派目前的副總統賀錦麗，或是加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州 州長惠特默(Gretchen Whitmer)，還是哪個黑馬候選人來出戰嗎？誰在黨內最後說了算？拜登取得的競選資金怎麼辦？

民主黨時間方面也沒有餘裕可以琢磨：初選季已在全國展開，很多州依地方選舉法，想在自己選票上添加候選人，為時已晚。

以要在27日舉辦民主黨初選密西根州為例，假設出現最糟情況，民主黨能把新總統候選人塞進選票的最後日期是2023年12月8日，大約已過了兩個月，為時已晚。

15個州辦初選的「超級星期二」要選出大約整體黨代表的三分之一，日期是在3月5日。與密西根州一樣，要把新的候選人加到選票都已太遲，包括黨代表數目快到500名的加州，都把增印候選人到選票的最後日子，定在去年12月下旬。

假如代替拜登的人選無法正式印在選票上，那麼民主黨如果真的想找其他提名人，唯一選項便是迅速展開作業，把候選人的姓名寫在各州的民主黨初選選票。但是，如果沒在超級星期二以前執行這項寫入行動，那麼想正式取代拜登，組成民主黨搭檔，參與11月的普選，可以說就沒有機會了。

通盤考量下來，幾可確定的是：各界支持拜登競選連任，最合乎民主黨的利益。