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網路交友軟體Tinder 迎來首位亞裔女CEO

世界新聞網何卓賢／即時報導
網路相親交友軟體Tinder迎來了其第一位亞裔執行長，菲·約索塔魯諾(Faye Iosotaluno)。(路透)
網路相親交友軟體Tinder迎來了其第一位亞裔執行長，菲·約索塔魯諾(Faye Iosotaluno)。(路透)

網路相親交友軟體Tinder近日迎來了其第一位亞裔執行長，菲·約索塔魯諾(Faye Iosotaluno)。Tinder的母公司 Match Group 公布了這一消息。

約索塔魯諾之前一直是Tinder的運營長(chief operating officer)。在公布這一消息的新聞稿中，Match Group的執行長伯納德·金(Bernard Kim)表示，約索塔魯諾對約會市場有「無可匹敵」的了解，她本人也有「卓越的領導能力」。

上任後，約索塔魯諾將會成為Tinder有史以來第一位亞裔執行長，也是第二位女執行長。

據 Fast Company 報導，約索塔魯諾認為，約會市場以及Tinder這個軟體都在經歷轉型時刻。她的目標是創造一個「最現代、最安全的體驗」，讓軟體適用於所有性別、種族、地域、交友意願，以及社會經濟階層的用戶。

約索塔魯諾擁有出色的學歷，自賓州大學取得英語和經濟雙學士學位，後在哈佛大學取得MBA學位。她在成為Tinder運營長之前，還在母公司擔任策略長(chief strategy officer)長達五年。加入Match Group之前，她在不同的媒體公司，包括 SoundCloud、Viacom Media Networks和Warner Bros. 的領導層職位積累15年經驗。

亞裔 哈佛大學 賓州

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