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民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

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民主黨眾議員提案社安金免繳聯邦稅 但專家不樂觀

記者顏伶如／即時報導
民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格(Angie Craig)推出名稱為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案，要求從2025年起全面停止對社安金課徵聯邦所得稅，好讓退休族把錢留在口袋裡。(路透)
民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格(Angie Craig)推出名稱為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案，要求從2025年起全面停止對社安金課徵聯邦所得稅，好讓退休族把錢留在口袋裡。(路透)

民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格(Angie Craig)1月底推出名稱為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案，要求從2025年起全面停止對社安金課徵聯邦所得稅，好讓退休族把錢留在口袋裡，法案內容同時包括調高薪資稅(payroll tax)上限，讓高收入者為社安金基金貢獻更多。社安金福利倡議組織「社安金行得通」(Social Security Works)為提案背書。

克萊格在新聞稿中形容提案為「雙贏」(win-win)政策，既可以為老年人減稅，同時承擔稅務責任。她說，在國會推動提案是希望把錢放回中產階級民眾口袋，這項法案則有助於完成目標。

根據現行法規，單獨報稅者個人綜合收入在2萬5000元至3萬4000元之間，社安金福利最多50%可能要繳稅，夫妻合併報稅綜合收入在3萬2000元至4萬4000元之間，社安金福利最多85%可能要繳稅。

勞工收入有7.65%要繳紅藍卡與社安稅，也就是聯邦工資稅，法源來自聯邦社會保險稅責法(Federal Insurance Contributions Act，FICA)。其中1.45%提供俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，另外6.2%則提供給社安金，在2024年裡，社安金應納稅薪資最高上限為16萬8600元。

「賺到就留著」提案則調整社安金應納稅門檻，超過25萬元薪資也要繳稅給社安金。

社安金免徵聯邦稅的提案最早是在2022年8月公布，克萊格這次重推提案獲得多位眾院同僚連署，包括加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、科羅拉多州聯邦眾議員卡拉韋奧(Yadira Caraveo)、北卡羅來納州聯邦眾議員戴維斯(Donald Davis)、阿拉斯加州聯邦眾議員佩爾托拉(Mary Peltola)、俄勒岡州聯邦眾議員薩里納斯(Andrea Salinas)、密西根州聯邦眾議員薛爾登(Hillary Scholten)。

不過，保德信(PGIM DC Solutions)退休研究部總監布蘭奇(David Blanchett)分析，並不贊成以「雙贏」形容提案，因為社安金資金不足問題，終究將由某一群人承擔稅金。他也說，兩黨對立態勢之下，無法確定提案能否在眾院過關。

社安金 眾議員 聯邦醫療保險

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