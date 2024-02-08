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參議員要求拜登 開除社安局監察長

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參議員要求拜登開除社安局監察長 指她拖延弊案調查

記者顏伶如／即時報導
民主黨籍聯邦參議員魏登。(路透)
民主黨籍聯邦參議員魏登。(路透)

參議院財政委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)7日致函白宮指出，掌理社會安全局(Social Security Administration，SSA)監督機制的監察長(Inspector General)蓋兒·恩尼斯(Gail S.Ennis)拖延弊案調查，導致工作團隊士氣低落，拜登總統應予以開除。

魏登在信中寫道，恩尼斯矢言建立「歡迎辯論、合作及透明化」的文化，但承諾顯然都已落空。恩尼斯2019年獲得當時總統川普任命，出任社會安全局監察長。

恩尼斯上台後爭議不斷，規模2000億元殘障補助計畫面臨調查，若有部屬對恩尼斯辦公室殘障補助防止詐騙方案動輒祭出高額罰款的手段提出質疑就遭懲處。

魏登引述聯邦執法人員協會(Federal Law Enforcement Officers Association，FLEOA)報告指出，恩尼斯各種錯誤政策嚴重妨礙調查功能，協會成員2021年通過恩尼斯的不信任投票。

魏登指出，恩尼斯領導無方使得工作團隊士氣低落，社會安全局監察長辦公室在非營利團體「公共服務夥伴組織」(Partnership for Public Service)的2022年「聯邦政府最佳上班機構」(Best Places to Work in the Federal Government)排行榜上，在432個機關當中排名倒數第二，2021年相同調查裡，社會安全局監察長辦公室在「員工參與」類別則落得最後一名。

恩尼斯辦公室發言人羅斯(Rebecca Rose)對華盛頓郵報發表聲明表示，恩尼斯向來配合魏登調查，對於魏登質詢除了派出部屬前往開會， 還多次發函回覆。

華盛頓郵報2022年5月報導，社會安全局監察長辦公室殘障補助防止詐騙方案在缺乏正當程序(due process)之下，對100多名領取殘障補助者祭出空前的巨額罰款，以弱勢族群為主的領取補助者被下令繳交數百元至數千元罰款。

華盛頓郵報 拜登 白宮

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