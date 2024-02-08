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2023年紐約時報數位訂閱收入大增 突破10億美元

中央社紐約7日綜合外電報導
根據紐約時報今天向投資人提交的年終報告，截至2023年底，該報共有1036萬名訂戶，其中包括970萬數位版本訂戶。（路透）
根據紐約時報今天向投資人提交的年終報告，截至2023年底，該報共有1036萬名訂戶，其中包括970萬數位版本訂戶。（路透）

根據紐約時報今天向投資人提交的年終報告，截至2023年底，該報共有1036萬名訂戶，其中包括970萬數位版本訂戶。

在2023年的最後幾個月，紐約時報（The New York Times）新增了30萬數位訂戶，這個數字超過去年任一季度的新增數量。紐約時報從數位訂戶獲得的收入，是紙本訂戶的2倍以上。2023年紐時的數位訂閱總收入達10.9億美元。

事實上，紐時已不再主打單純的新聞訂閱服務，取而代之的是「套餐」（The Bundle）。由於使用多種紐時產品的訂戶續訂率明顯較高，因此該公司正推廣全包式數位套餐，內容除了新聞，還包括遊戲、烹飪、產品評鑑網站Wirecutter，以及體育網站The Athletic等。截至2023年底，近半（約422萬或43%）的數位訂戶都訂閱了全包式套餐或多項產品。

由於Wirecutter夥伴推薦和授權收入增加，紐時2023年的「其他收入」成長了10%。紐時透過促銷吸引更多用戶升級後，每位數位用戶的平均收入也較2022年增加3.5%。「始終不訂購套餐的訂戶」則最常面臨漲價情況。

紐時2022年以5.5億美元收購的The Athletic迄今仍未轉虧為盈，但虧損已明顯下降。該網站的營收在2023年最後一季成長31%，目前營業虧損為440萬美元，而1年前其虧損為960萬美元。紐時高層將此歸功於數位訂閱和廣告收入提高。

在2023年最後1季，紐時廣告收入下滑。事實上，整個媒體業的廣告收入波動相當劇烈。與其他媒體相較，紐時已經算是較晚出現下滑情況。

紐時的廣告總收入減少8.4%，達到1.641億美元，其中數位廣告下滑3.7%，紙本廣告下滑16.2%。該報告訴投資人，預計2024年第1季的數位廣告收入將有個位數成長，而同期廣告總收入將出現「中個位數」（mid-single digit）的下降。

紐約時報 投資

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