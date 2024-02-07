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大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

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大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

編譯俞仲慈／綜合6日電
「大氣河流」暴風在南加州地區降下超過250毫米雨量，傳出多起山洪暴發和土石流災情；平常潺潺細水的洛杉磯河幾乎漲過河提。(美聯社)
「大氣河流」暴風在南加州地區降下超過250毫米雨量，傳出多起山洪暴發和土石流災情；平常潺潺細水的洛杉磯河幾乎漲過河提。(美聯社)

來自太平洋的強烈「大氣河流」(atmospheric river)鋒面夾帶著狂風暴雨襲擊加州後，已經逐漸向東移動，國家氣象局(NWS)向阿拉斯加、亞利桑納、加州、科羅拉多、愛達荷、內華達、猶他和懷俄明等八州發布暴風雪警報，呼籲民眾提高警覺。

新聞周刊(Newsweek)6日報導，「大氣河流」暴風在南加州地區降下超過250毫米雨量，傳出多起山洪暴發和土石流災情，加州州長紐森(Gavin Newsom)針對重災區宣布進入緊急狀態。

雖然暴風逐漸向東移動，但威力不減，根據最新氣象預報，暴風鋒面進一步威脅西南部沙漠地區，大雨仍持續籠罩南加州，NWS洛杉磯分局警告：「有鑑於南加州日前飽受豪雨侵襲，可能有洪水和土石流災害。」

氣象預報顯示，包括猶他、科羅拉多、新墨西哥和亞利桑納的四角落(Four Corners)地區的降雪量超過二呎，還有大盆地(Great Basin)地區以及北洛磯山(Rockies)山區降雪量也將達一呎。

亞利桑納高海拔地區降雪量可能高達23吋，局部地區出現降雪和降雨氣候，陣風高達每小時50哩，可能吹倒樹幹、電線桿造成停電。

另外內華達部分地區降雪量高達18吋，部分地區風速每小時45哩；位於科羅拉多東部逾1萬呎高山的降雪量高達三呎，暴風時速可達55哩；猶他州南部山區降雪量達二呎，局部地區降雪量可能更高。

同時懷俄明州西北部也會受到暴風雪侵襲，出現高達二呎的積雪量，並波及愛達荷州部分地區可能降下18吋大雪，民眾開車出門「非常困難、甚至不可能」。

「大氣河流」是一道夾帶著大量水分的鋒面，當來自北極的冷空氣和來自熱帶的溫濕空氣接觸後，就會冷卻並形成強降雨，根據「國家海洋暨大氣總署」(NOAA)表示，強烈「大氣河流」夾帶的豐沛雨量是整條密西西比河(Mississippi River)河水的15倍之多。

加州聖塔芭芭拉郡搶救人員正設法移除被大雨沖島的路樹。(路透)
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