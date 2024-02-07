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2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

聯合新聞網／ 即時報導
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。（取自紐約郵報）
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。（取自紐約郵報）

馬里蘭州一名2寶媽近期分享自己的賺錢妙招，直言自己喜歡「翻垃圾」從裡面挖寶。雖然這種習慣有點奇怪，卻為她賺進不少「零用錢」，平均每年大約可靠此獲取10萬美元。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，40歲的萊拉斯（Jennifer Lleras）來自馬里蘭州巴爾的摩。如今已經是2寶媽的她，從大學時期就有一個特別的習慣，就是在垃圾堆裡挖寶。

她分享，當時是因為她修了一堂藝術課，教授建議她去找垃圾桶，可能會找到一些有趣的素材。從那時候開始，她便常常去翻垃圾。現在她雖然自己開行銷公司，還是常會在開車經過垃圾桶時停下來尋寶。

她曾經在垃圾桶裡找到價值500美元（約15000元新台幣）的Dyson吹風機、名牌Le Creuset的廚具、名牌包和珠寶等等。她發現有些東西雖然需要整理或修理，但大部分的東西都還堪用，有時候她甚至會找到完全沒穿過的衣服、還沒壞的食物或文具。因為這些東西是撿來的，不需要成本，所以萊拉斯可以輕鬆地把這些東西再捐給其他福利機構，不用覺得有負擔。

她宣稱自己透過轉賣這些東西，平均一年大概進帳10萬美元，除了轉賣、捐贈，她也會將找到但堪用的東西送給家人朋友，收到的人也都很開心。她表示，自己會這麼做並不是因為家裡很窮，只是她不希望浪費物品，也想要透過這些物品幫助其他人。

馬里蘭州 福利

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