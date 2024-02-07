「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

(美聯社)

肯塔基州 佛羅倫斯(Florence)瓊斯中學(Rector A. Jones Middle School)一群教職員工每周在學生放學後固定聚會，名稱為「退休 俱樂部」(retirement club)的組織20年來成員擴大到30人，包括已離職或退休的員工。眾人合資以相同號碼買樂透卻不曾中獎，一夕致富的夢想早已淡去，友誼卻歷久彌新，直到今年1月底終於獲得財神眷顧，中了肯塔基樂透(Kentucky Lottery)100萬元彩金。

1月底聚會上，副校長雪倫‧雷諾斯(Sharon Reynolds)應成員要求宣讀周末開獎號碼，發現一個個號碼竟然都符合。肯塔基樂透主辦單位上周宣布，瓊斯中學教職人員合資購買勁球 (Powerball)樂透中獎100萬彩金。

中獎教職員工對華盛頓郵報說，打算把彩金拿來付帳單、實現旅遊願望，還會捐給學生與社區。

59歲前任特教老師韋伯(Terri Webb)說：「我們每個人都會以某種方式回饋給學生。」

「退休俱樂部」最早成立於何時，大多老師已不記得。已經調往別校但持續回瓊斯中學參加俱樂部的前任ESL老師希亞拉菲亞(Paola Sciaraffia)說，只記得一直都有參加，「感覺很酷，大家有共同嗜好，逐漸建立情誼」。

有30名成員的「退休俱樂部」，每周集資購買價值共計20元的勁球與兆彩(Mega Millions)彩券，協議如果中獎則彩金均分。購買勁球固定使用兩組相同號碼，號碼來自前任校長數年之前從帽子裡抽籤挑出的數字。俱樂部有專人負責收款、購買彩券，並把購得彩券拍照之後傳送給所有成員。

雷諾斯說，「如果中獎就能退休」原本只是一句玩笑話，參加俱樂部的教職人員其實不是為了中獎而來。

每名成員分得彩金2萬4000元，雷諾斯說，俱樂部成員都會繼續工作，也會繼續以相同號碼購買樂透。