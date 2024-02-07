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與川普不睦 共和黨全國委員會主席遭逼宮

記者顏伶如／即時報導
共和黨全國委員會主席朗娜‧麥克丹尼爾。(美聯社)
共和黨全國委員會主席朗娜‧麥克丹尼爾。(美聯社)

前總統川普被看好拿下共和黨總統提名之際，如今消息傳出川普團隊悄悄醞釀撤換與川普關係不佳的共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)。消息人士透露，即使麥克丹尼爾繼續留在全委會，今後也將遭到削權。

國家廣播公司(NBC)報導，川普幕僚透露，川普團隊正在考慮的方案包括排除麥克丹尼爾與留任麥克丹尼爾兩種版本。如果麥克丹尼爾繼續留任，主席將成為沒有實權的頭銜，共和黨全委會重要運作將改由川普心腹掌理，川普挑選的兩名共同主席(co-chairs)分別負責募款與黨務。

消息人士說，募款事務的可能出線人選包括前任共和黨全委會主席、川普上台後第一任白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)，曾在川普政府擔任小型企業署(Small Business Administration)署長的挺川團體「美國優先行動」超級政治行動委員會(America First Action Super PAC)創辦人琳達‧麥馬洪(Linda McMahon)以及拉斯維加斯賭場大亨韋恩(Steve Wynn)，掌管黨務的可能人選則以川普顧問拉希維塔(Chris LaCivita)呼聲最高。

川普團隊研議的另一種選項為麥克丹尼爾請辭主席，如此一來共和黨全委會則必須進行主席改選，經由全國各地168名具有投票資格的黨代表表決。

紐約時報6日晚間報導，麥克丹尼爾已告知川普打算請辭，時間點是2月24日南卡羅來納州初選過後。

根據共和黨全委會規定，身為總統候選人的川普，其實無權開除全委會主席。不過，川普已經多次公開表示，希望進行全委會高層改組。國家廣播公司分析，川普的隔空喊話已對麥克丹尼爾造成壓力。

麥克丹尼爾面臨來自黨內批評聲浪，遭檢討原因包括2016年以來幾場選舉共和黨全國得票率都不理想，2023年底剩餘選舉經費僅800萬元，與民主黨全國委員會(Democratic National Committee)2100萬元選舉經費結餘相比遜色許多。

川普 共和黨 南卡羅來納州

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