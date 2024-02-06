我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

中國走線客暴增至2年前50倍 去年3.7萬人被捕

拜登疑搞混馬克宏、密特朗… 川普也曾搞錯海理與「她」

編譯陳韻涵／綜合6日電
拜登總統(右)4日在拉斯維加斯的競選活動上，似乎搞混法國總統馬克宏(左)與1996年逝世的法國前總統密特朗。圖為拜登與馬克宏去年5月在日本舉行的G7峰會上。(美聯社)
拜登總統(右)4日在拉斯維加斯的競選活動上，似乎搞混法國總統馬克宏(左)與1996年逝世的法國前總統密特朗。圖為拜登與馬克宏去年5月在日本舉行的G7峰會上。(美聯社)

拜登總統4日似乎搞混法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與1996年逝世的法國前總統密特朗(Francois Mitterrand)。

國會山莊報報導，這起糊塗事件發生在拉斯維加斯4日競選活動期間，拜登當時講述2020年當選後參加七大工業國集團(G7)會議。

拜登表示，他在會議上劈頭說道「美國回來了」(America is back)，而這句話引起「德國密特朗」(Mitterrand from Germany)的回應，之後隨即改口更正為「法國」(from France)。

拜登說：「來自德國的密特朗，我是說，法國的，看著我說『你知道嗎，為什麼，你回來多久了？』我看著他，德國總理(Chancellor of Germany)說，『總統先生，如果你明天拿起泰晤士報(London Times)，其報導寫道，一千人闖入英國下議院(House of Commons)，破門而入，兩名柏比(Bobbies，美國對警察的暱稱)被殺，僅因為阻止總理(Prime Minister)當選』，你會作何評論？」

白宮稍晚發布的消息，改掉密特朗的名字，換成馬克宏。

拜登接著抨擊前總統川普，以及川普曾以「汙染我國血液」(poisoning the blood of our country)描述非法移民入境美國的的說法。

拜登2021年就任總統以來，他的年齡和勝任總統職權的能力持續面臨審查。

拜登的政敵和部分選民以拜登的失態證實其論點，稱他年紀太大，不適任總統。

現年81歲的拜登已是美國最年長的在任總統，若11月成功連任，第二任期結束時，他將滿87歲。

拜登的政敵、77歲的川普今年1月也招致類似批評，因為他在評論2021年1月6日國會暴亂時，把共和黨總統初選對手、美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)與眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)搞混。

拜登 德國 川普

上一則

911合影布希經典照消防員 貝克威斯癌逝 享壽91歲

下一則

「曾是泰勒絲的力量」鄉村歌手托比·基思 62歲胃癌病逝

延伸閱讀

援烏預算卡關 拜登：問題在川普

援烏預算卡關 拜登：問題在川普
拜登假影片流竄 Meta監察委員會籲更新深偽政策

拜登假影片流竄 Meta監察委員會籲更新深偽政策
到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面
拜登總統致電洛杉磯 聯邦支援抗災救難

拜登總統致電洛杉磯 聯邦支援抗災救難

熱門新聞

賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

2024-01-31 05:42
圖為佛州迪士尼樂園。(路透)

他持「46年前門票」進了迪士尼 網友傻眼：漲太多

2024-01-30 12:29
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40
拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」。(截取自X@halalflow)

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

2024-01-31 09:04
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
最新出爐的聯邦統計數據顯示，美國南部幾州人口失蹤率最高，其中奧克拉荷馬州人口失蹤率全國最高。（路透）

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

2024-02-02 09:19

超人氣

更多 >