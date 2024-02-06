參院通過 對中強硬派坎伯出任副國務卿

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

聯邦參議院6日下午以92票贊成、5票反對，通過由白宮 國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）出任副國務卿 。

前任副國務卿薛曼（Wendy Sherman）去年7月退休，總統拜登 直到11月才提名坎伯，和薛曼對中鷹派形象一致的是，坎伯數度參與美中高層對話與美台高層對話，也被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派。

坎伯主張，對中國競爭，但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。」

坎伯去年12月在參議院外交委員會的任命聽證會表示，他高度關切中國、伊朗和北韓援助俄羅斯；此外，美國必須履行對太平洋島國的承諾，否則北京將趁虛而入。

坎伯在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲（Pivot to Asia）政策的推手；自拜登政府上任，坎伯就出任白宮國安會新設置的印太事務協調總監一職，在幾場重要的美中高層外交會談中都可以見到坎伯身影。

如今坎伯轉往國務院，將由誰接任印太事務協調總監，截至發稿前，國安會並未回應詢問。