丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

司法新聞網站「法律與犯罪」(Law & Crime)報導，一名71歲佛羅里達州 婦人企圖謀殺丈夫，動機是丈夫接到60年前之女友寄來的明信片。

蓓爾塔‧亞特爾(Bertha Yalter)發現明信片之後與丈夫爭吵，後來企圖悶死丈夫，如今遭到二級謀殺未遂、攻擊65歲以上老人的加重毆擊罪(aggravated battery)、干預證人或受害者等罪名起訴。亞特爾與丈夫結婚超過50年，警方在報案紀錄裡以縮寫「MY」替代亞特爾丈夫的全名。

北邁阿密海灘(North Miami Beach)警局28日接到報案指出，東岸社區(Eastern Shores)一處民宅下午3時40分發生家暴 事件。

根據警方逮捕紀錄，員警抵達現場後發現受害男子身體狀況極度虛弱，有著多處嚴重瘀傷與皮開肉綻的撕裂傷，身上的咬痕還淌著血。警方隨即將男子緊急送醫。

受害男子對警方說，1960年代交往的女友寄來的郵件被妻子發現之後便遭到痛打。

警方表示，某些攻擊過程被手機錄下，至於拍攝者是被害者或加害者則有待釐清。

當地電視台WTVT報導，警方紀錄顯示，亞特爾向員警坦承毆打丈夫。

亞特爾辯護律師說，警方用過多罪名將亞特爾移送法辦，做為對她的懲罰。

韋納律師事務所(Jeffrey S. Weiner)刑事辯護律師對「法律與犯罪」指出，這對夫妻已經結婚51年，警方用過多罪名移送法辦的手段過於偏激，「我們客戶的丈夫說，他一切都很好，很懊惱跟妻子吵架，對於發生的一切也後悔萬分」。

律師指出，非常有信心案件能夠迅速解決，圓滿落幕。

法院原本為亞特爾指派的公設辯護人向法院指出，亞特爾遭起訴罪名應該降為家庭暴力(domestic battery)，但檢方說企圖悶死受害者便構成謀殺未遂。