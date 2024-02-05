遠距上班已成收入最高、學歷最高員工才能享有的福利

圖為西雅圖市居民Kailani Amine在家中上班。(美聯社)

財星雜誌(Fortune)報導，2020年疫情 期間，許多勞工 被迫改成在家遠距上班，根據市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)公布最新調查，後疫情時期的現在，遠距上班儼然成為收入最高、學歷最高員工才能享有的福利(perk)。

「易普索」今年1月中旬進行「易普索消費者追蹤」(Ipsos Consumer Tracker)，對全美1110名成年受訪者完成調查，根據產業、薪資及工作地點進行分析。

「易普索」民調 與社會部總監楊格(Clifford Young)接受財星專訪時說，職場工作環境在疫情期間出現一個世代以來最巨大的衝擊，許多高收入且擁有大學以上學歷的白領勞工，迅速改成遠距上班；疫情期間出現的改變與差別，迄今仍然存在。

統計顯示，年薪10萬元以上的受訪勞工當中，有63%表示固定(always)或偶爾(sometimes)遠距上班，年薪5萬元至10萬元的勞工當中，只有38%固定或偶爾遠距上班。年收入5萬元以下勞工，固定或偶爾遠距上班僅32%。

從學歷條件來看，擁有大學以上學歷者，有59%採取遠距與進辦公室混合上班模式，沒有大學學歷者則僅41%採取混合上班模式。

報導指出，高收入資深員工努力維持遠距上班的形式，許多雇主也跟員工一樣喜歡遠距上班；不少中階主管過去幾年來一直遠距上班，對於回歸辦公室上班(return to the office，RTO)強制規定的排斥心態，比其他工作團隊成員還要強烈。

然而，勞工享受遠距上班便利的同時，必須承擔另一層風險。

勞工數據統計機構Live Data Technologies針對200萬名勞工資料進行分析指出，完全遠距上班勞工與全時間進辦公室或混合模式上班的同事相比，2023年裡被裁員的機率增加35%。

展望未來職場趨勢，楊格指出，較有機會遠距上班的白領勞工與工作彈性較小的藍領勞工之間，差異鴻溝可能逐漸擴大。