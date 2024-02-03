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美在中東影響力式微 WSJ：美軍還擊不如加薩停火有效

編譯盧炯燊／綜合3日電
圖為大批巴勒斯坦支持者1月在華府國會前抗議，要求華府停止支持以色列。(美聯社)
圖為大批巴勒斯坦支持者1月在華府國會前抗議，要求華府停止支持以色列。(美聯社)

以色列與哈瑪斯組織在加薩開戰，凸顯了美國在中東地區的影響力正在式微，而且阻止不了區域內反美反以民兵組織襲擊美軍基地，儘管美國空襲伊拉克及敘利亞的親伊朗民兵總部作為報復。

美國在中東經營多年，卻落得如此結果，華爾街日報3日分析認為，美國特殊的地緣政治戰略是禍亂根源，美軍打擊報復行動不如加薩停火更有效。

自去年10月加薩戰爭爆發以來，美國與區域內親伊朗民兵組織的衝突風高浪尖，且不斷升級，這些組織迄今已對駐伊拉克和敘利亞的美軍發動超過160多次襲擊。

黎巴嫩真主黨(Hezbollah)先在以色列北部邊境與以色列交火，繼後葉門叛軍「青年運動」(Houthi)組織持續襲擊航經紅海的商船，儘管美國及英國空襲「青年運動」控制的葉門地區，但紅海襲擊未有停止，標誌著加薩衝突的戰火外溢風險。

兩個組織警告，只有以色列停止在加薩的戰爭，他們才會暫停敵對攻擊行動。

這兩個組織加上哈瑪斯、敘利亞巴夏爾．阿塞德政府、以及背後的伊朗，已成為反對美國及西方的「抵抗軸心」。

伊朗盟友現已成為整個地區政治結構的一部分：加薩固然是由哈瑪斯控制；在黎巴嫩，真主黨既是政黨，又被視為抵抗以色列襲擊的主要保障；再到葉門，「青年運動」占領了首都成為事實上的政府。

研究中東地區的專家認為，要徹底削弱德黑蘭透過「抵抗軸心」向區內投射力量的能力，不僅僅是軍事打擊伊拉克及敘利亞，而是實現真正的停火。

南卡州克萊姆森大學歷史學者阿齊茲(Arash Azizi)認為，美國對軸心國家政策的失敗，在於它從未有長期戰略，認真的與區內夥伴合作，以應對伊朗影響力及軸心國家的崛起。

他指出，美國把所有雞蛋都放在以色列籃子裡，卻沒有給予阿拉伯盟友同樣的重視。就以加薩戰爭為例，不論是美國代表在聯合國安理會投下反對票還是在埃及中東和平會議上的言論，都在偏袒以色列，最終進一步激化與阿拉伯盟友的矛盾。

加薩 以色列 伊朗

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