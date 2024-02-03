民主黨首場初選南卡登場 拜登民調大勝這2位挑戰者

現任總統、民主黨拜登拚連任。（美聯社）

2024年總統選舉民主黨 首場初選3日在南卡羅來納州 舉行。現任總統、民主黨人拜登 競選連任，國會眾議員菲利普斯(Dean Phillips)和女作家威廉森（Marianne Williamson）在黨內向他發起挑戰。

在此前的民調中，拜登支持率大幅領先二人。

美國媒體和專家認為，拜登黨內地位穩固，但他競選連任之路面臨支持率低、年齡大、彈劾調查、「邊境危機」等困擾或挑戰。南卡羅來納州初選將檢驗非洲裔選民對拜登的支持，該州有大量非洲裔民主黨選民，這一群體對於拜登實現連任非常重要。

共和黨已經舉行兩場初選，前總統川普輕鬆連勝，其黨內競爭對手僅剩美國前常駐聯合國代表海理。不過，川普尚未擺脫參選資格爭議，牽扯到他的多起刑事訴訟案件仍在進行中。

拜登在2020年總統選舉中勝出，但時任總統川普拒絕認輸，引發一系列政治和法律紛爭。美國有線電視新聞網文章表示，如果二人再次交手，選戰將「撕裂且令人不安」。

初選是美國總統選舉的第一階段，民主、共和兩黨競選人在此期間爭奪各自黨派總統候選人提名。初選結束後，兩黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。