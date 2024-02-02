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五角大廈網路司令交接 慎防中國干預美國選舉

記者張文馨／華盛頓即時報導
空軍出身的郝格（Timothy Haugh）2日出任五角大廈網路司令部司令暨美國國安局局長。(美聯社)
空軍出身的郝格（Timothy Haugh）2日出任五角大廈網路司令部司令暨美國國安局局長。(美聯社)

在美國慎防中國等外國勢力干預總統選舉之際，空軍出身的郝格（Timothy Haugh）2日出任五角大廈網路司令部司令暨美國國安局局長；紐約時報報導，捍衛總統選舉不受外部干擾，以及發展新人工智慧戰略的作戰行動，是郝格的優先要務。

郝格1991年加入空軍，2022年8月起接任網路司令部副司令；參議院去年底通過郝格接替現任網路司令和國安局長中曾根（Paul Nakasone）的人事案，兩人於2日交接。

中曾根上月31日才赴國會作證，說明中國駭客對美國國土與國家安全構成的威脅，遠超過美國盟友所曾面對，對抗這些行動是優先要務；當日討論的主題包含中國駭客對美國基礎建設的攻擊，以及試圖干預美國總統選舉。

紐約時報報導，在網路作戰領域，國安局負責搜集情報，由網路司令部採取行動；郝格上任後首先要務是確保今年總統選舉不受外部干擾，以及發展新人工智慧戰略的作戰行動。

美國總統大選今年11月舉行，美國情報界嚴陣以待。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，情報官員認為，在干預美國選舉這件事上，俄羅斯向來比中國更積極；不過，有跡象表明北京的態度正轉趨積極，尤其鎖定美國選民和候選人，目標是強化美國社會的分裂；此外，中國國家主席習近平與中共中央外事辦公室主任王毅在會晤美國總統拜登與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）時，分別保證北京不會干預美國選舉。

紐時報導，美國情報機構不確定中國今年是持續觀望，還是加大行動；情報官員認為，俄羅斯可能加倍干預美選，對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）而言，今年選舉至關重要，民主黨支持繼續援助烏克蘭，共和黨則對此抱懷疑態度。

國防獨家（Defensecsoop）報導，郝格在網路與訊息領域表現不俗，備受讚譽；此外，郝格與中曾根長期共事，被形容為作戰拍檔，兩人領導風格也一致，預料指揮權可平順交接。

紐約時報報導，中曾根2018年上任後不久就組建俄羅斯小組，用於偵察和嚇阻俄國網路行動；在那段時間，郝格在網路司令部負責國家任務小組，主要執行網戰與防禦行動，當時國安局領頭的官員，就是白宮現在負責網路與新興科技的副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）。

俄羅斯 紐約時報 人工智慧

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