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「我有不好的預感」 她預言自己會被裁員 隔天成真

世界新聞網／綜合報導
女子預言自己會被裁員，結果真的成真。（TikTok @chloeshih）
女子預言自己會被裁員，結果真的成真。（TikTok @chloeshih）

2024年裁員潮持續，許多人都深怕下一個被裁到的就是自己。洛杉磯有位叫做克羅伊（Chloe）的台裔女生錄製影片分享自己遭到無預警裁員的經歷，影片上傳至TikTok後獲許多網友共鳴。

@chloeshih

Fs in chat to support pls and ty 🥲 pour one out for the homies who got laid off at @Discord @Google @Twitch @Audible in the last 2 days🍷 #techlayoffs #layoffs #discordlayoff #layoffseason #reaction #techtok #productmanager

♬ original sound - Chloe Shih

影音來源: TikTok @chloeshih

克羅伊在Discord擔任產品經理，這間公司主要經營即時通訊軟體，在當今年輕人之中相當受歡迎。而遭到裁員前一天，克羅伊即收到隔天公司會做出組織重整的決定，當下她即拍攝影片表示自己有相當不祥的預感，我覺得這很有可能會發生在我身上，「畢竟沒有人是安全的。」

@chloeshih

i just wanna throw up heres to all the layoffs happening at @Twitch @Google @Discord @Audible and so many more this month #layoffs #layoffseason #discord #productmanager #techlayoff

♬ original sound - Chloe Shih

影音來源: TikTok @chloeshih

而到了隔天，克羅伊在打開公司寄來的信件之前，預錄了自己的反應，沒想到結局正如她所預測，她遭到裁員了，她表示收到裁員信就像「被提分手時是收到簡訊」一樣，克羅伊的未婚夫也連忙過來安慰她。

有趣的是，當克羅伊平復好心情將這個晴天霹靂的消息告訴她的父母時，父母非但不感到驚訝，還反問「你不會是要告訴我妳懷孕了吧」，玩笑開完後馬上安慰女兒表示這是一件正常的事，一堆人都被裁員，至少女兒不是既懷孕又被裁員，那樣的話會是「雙重打擊」。

而在這個大環境不景氣的時代下，這些影片得到大量網友的共鳴，有人表示「已經2024了，真想不到我們還在裁員潮」，也有人分享自己已經買了房子才收到自己被裁員的消息。

@chloeshih

ig they were worried about other things 🙄  (also srry for the inconsistent footage - this call happened so suddenly so didn’t have time to set the camera properly) but real talk - this layoff season is an absolute bloodbath, but the amount of support i saw afterwards was really touching. i got messages from people who also got laid off sharing how less alone they felt when they saw me go through it too. remember that 40% of americans get laid off in their careers. it’s not an easy thing to go through. gentle reminder that it is not a reflection of our work, merit, or value. Onwards and upwards we go! #techlayoffs #layoffs #techtok #productmanager #asianparents

♬ original sound - Chloe Shih

影音來源: TikTok @chloeshih

綜觀2024，這波裁員潮似乎尚未有止息的跡象，如何能應對這樣的陰霾壟罩，將是每個打工人需要共同面對的難題。

女子預言自己會被裁員，結果真的成真。（TikTok @chloeshih）
女子預言自己會被裁員，結果真的成真。（TikTok @chloeshih）

裁員 洛杉磯 TikTok

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