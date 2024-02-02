前州長海理南卡主場拚共和黨初選 力抗川普優勢

共和黨總統初選參選人海理1日出席在南卡舉行競選活動時發表談話。路透

儘管民調顯示，南卡羅來納州 前州長海理在當地共和黨 總統初選勢將被前總統川普 痛宰，但她仍努力在其「主場」激發支持者的熱情。

法新社報導，海理（Nikki Haley）今天在南卡首府哥倫比亞（Columbia）的燒烤餐廳Doc's Barbecue告訴支持者：「若是一對一，川普（Donald Trump）無法擊敗（現任總統暨民主黨參選人）拜登（Joe Biden），但我可以。」

現年51歲的海理曾在川普任內出任美國駐聯合國大使，在目前共和黨總統初選中，她是川普唯一的挑戰者。南卡初選投票將於24日登場，海理希望主場優勢能幫助她勝出。

海理釋出的訊息鎖定立場較為溫和的共和黨人和搖擺的民主黨人，她將焦點放在川普任內的「亂局」，並抨擊無論現年77歲的川普或現年81歲的拜登要再任總統，都過於年邁。

但海理面臨一場硬戰。根據今天公布的「華盛頓郵報」（The Washington Post）和孟莫斯大學（Monmouth University）聯合民調結果，川普以58%的支持率領先海理的32%。

儘管如此，在Doc's Barbecue餐廳，海理的支持者表示她仍然有希望獲勝，並將她與川普間的競爭形容是在「一名共和黨人和一名法西斯主義者」之間做選擇。

上衣掛著印有「我選妮基（Nikki，海理名）」字樣紅白藍3色徽章的當地居民洛克（Sarah Rock）說：「我就是喜歡她的道德品格。她不會有犯罪問題。我認為她是我們國家需要的人。」

來自南卡城鎮列星頓（Lexington）的羅曼（Jody Lowman）則表示，他喜愛海理的競選演說。「如果拜登沒讓我們捲入另一場世界大戰，川普（若上台）也將帶著我們如此。」