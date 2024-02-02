老師教學生理財觀念 課桌椅要付租金、遲到得繳罰金

老師楔爾比在課堂上訂定各種規則，用大富翁紙鈔教孩子理財。(圖擷自紐約郵報)

北卡 羅萊納州一名老師為了教會學生理財，在學校「做起生意」，孩子使用課桌椅要付租金 、遲到要繳罰金，種種規定就是要教會孩子懂得理財。由於老師使用的並不是真正的錢幣，而是發給孩子大富翁紙鈔，孩子既不會真的賠錢又能學會理財，讓不少家長稱讚老師的做法真的很聰明。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，楔爾比（Shelby Lattimore）是北卡羅萊納州夏洛特市一所小學的三年級老師。楔爾比在課堂上訂定各種規則，讓孩子可以自己賺錢，但也需要負擔「上學的開銷」。.

@shelby_thatsmee Hard Life Lessons in 3rd Grade, my students had to pay rent for the first time! Year Two of collecting classroom rent and it is still the best feeling ever! #rent #money #teacher ♬ original sound - Ms.L

舉例來說，孩子上課使用桌椅要付5美元，遲到、遲交作業、破壞公物、態度不佳等也都需要繳罰金。雖然孩子需要付各樣的費用，但老師也透過其他活動讓孩子們賺錢。孩子可以當小老師、擦黑板、收作業或是擦桌椅來賺錢，這些錢除了繳罰金和租金之外，也可以用來買通行證，有課堂吃東西通行證、家庭作業通行證等，讓孩子透過生活學習錢的用途。

楔爾比表示，自己的學生有些家裡財務狀況不好，她認為應該早日教孩子學會錢的用途、如何管理錢，趁早培養理財意識。她將和孩子算錢的影片分享上TikTok ，不少網友都留言稱讚她的做法，認為孩子有這樣的老師很幸運。