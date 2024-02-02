知道新加坡在哪嗎？星國民不滿周受資遭「無知」拷問

共和黨籍聯邦參議員柯頓日前在司法委員會的聽證會上，多次就國籍與是否跟中共有關盤問TikTok的新加坡人執行長周受資，引來星國民眾抱怨無知。（歐新社）

參院司法委員會日前找來5名最大社群媒體公司的領導人，就線上兒童性剝削問題召開聽證會，共和黨籍參議員 柯頓（Tom Cotton）卻多次就國籍問題盤問TikTok的新加坡 人執行長周受資，並暗示他跟中國共產黨有關，引來新加坡民眾抱怨無知，觀點甚至帶有種族歧視的色彩。

美聯社2日報導，中國與新加坡都不允許國民持有雙重國籍。中共 還規定黨員必須是中國公民，中方也鮮少接受國籍申請。

儘管周受資再三申明自己是新加坡人，沒有其他國家國籍，也不曾申請入籍中國，但柯頓仍持續糾纏，還問他「是否曾是中共黨員？」、「是否曾跟中共有聯繫或隸屬關係？」。周受資顯然感到困惑，但仍堅定地回答，「參議員，我是新加坡人，不是中共黨員」。

影音來源: TikTok @straitstimesonline

新加坡旗艦報紙「海峽時報」發布兩人一來一往的IG Reels瀏覽次數累積近180萬，評論數也超過2千則，多數都在批評或取笑柯頓。如一位網友留言「參議員，你知道新加坡在哪裡嗎？」。另一位網友認為周受資應該切換成星式英語，還有一位網友指出，「只因為他看上去像中國人，並不意味著他就是中國人」。

新加坡有著將近590萬人口，其中約75%是華裔，這是華人移民於1800年代到1900年代初期遷到獅城的結果，許多年輕新加坡人如今已不認同中國是文化上的祖國。

行銷部副理朱喬喬（Jojo Choo）受訪時表示，自己一開始很開心見到一個新加坡人在美國國會現身，「我起先感到自豪，因為這樣一家大公司的執行長實際上是來自新加坡的人，但我很快就意識到參議員的問題多麼無知」。她認為，柯頓的提問夾帶著種族歧視，而且假定某人身為華裔，就跟中國有關，這種觀點則是「心胸狹隘」。

另一位新加坡人法茲利（Fian Fazlie）則說，他對柯頓的問題「感到徹底不解，又被逗笑了」，並說「他只是無知啦，還在最新的IG貼文（上福斯政論節目受訪）合理化自己的言論」。