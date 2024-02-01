成立不到一年 獲投5000萬 新聞網站The Messenger倒閉 300員工失業

新聞網站The Messenger的CEO芬克爾斯坦(Jimmy Finkelstein)。(美聯社)

去年五月才創立的新創數位新聞網站The Messenger本周突然宣布停止營運，給正在廣泛裁員 的媒體界又帶來一拳重擊。消息來得突然，很多網站員工在社群媒體平台X上面表示，自己是在本周看到紐約時報 報導這一消息，才得知自己即將丟掉工作。

根據Axios報導，The Messenger去年帶著5000萬投資 成立，立意要報導準確、平衡、無政黨傾向的新聞和消息。然而去年整年，公司入不敷出，年營收只有300萬。儘管公司CEO芬克爾斯坦(Jimmy Finkelstein)努力爭取獲得足夠的資金支持公司再撐幾個月，但是沒有獲得足夠投資人的青睞。

在本周給員工的一份通知中，芬克爾斯坦將關閉公司的決定歸咎於媒體行業面臨的持續經濟壓力。他還表示，通知如此突然，是因為「直到今天(周三)早些時候都在爭取足夠的資金」。更讓人意想不到的是，The Messenger並沒有給旗下員工任何裁員包裹，員工在收到正式通知之後不久，整個網站就停運。

報導稱，The Messenger旗下雇有300名員工，許多都是從其他主流媒體公司挖角過來的老練記者，並且薪水比行業平均要來得高。公司在花錢上毫不手軟，直接在紐約、華府和佛州簽下幾百萬的辦公室租賃契約，揚言要做到每月網站流量過億，但是，美聯社報導，The Messenger網站流量最高也只有達到過其目標的四分之一。有批評者指出，該網站的商業模式一直以來過於陳舊，太過依賴社群媒體分發和搜索來博眼球。

收到公司倒閉消息的員工紛紛在X上分享經歷。員工馬德琳·費茲傑拉(Madeline Fitzgerald)稱，從紐約時報讀到公司要倒的消息之前，管理層並沒有給任何通知，很快自己被從即時通訊工作軟體Slack上踢出來，當時只剩下四個小時去備份自己的作品；另外一名員工詹姆斯·拉波塔(Jame LaPorta)表示，公司突然倒了，不僅沒有裁員包裹，健保也會消失，自己還要親自去華府辦公室清理桌子。

員工伊萊·沃爾什(Eli Walsh)則爆料公司的運行模式並不可持續，稱他在過去八個月拼命工作產出了630條稿子，但是其中很多都只是複製粘貼其他記者的報導，「這樣的編輯部策略讓我在過去八個月並沒有可以展示的作品」。