我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：Fed降息前可採取的最佳理財動作

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

堪薩斯州托彼卡 歡迎有工作證的無證客前往落腳

記者顏伶如／即時報導
圖為落腳在波士頓機場的無證客。(美聯社)
圖為落腳在波士頓機場的無證客。(美聯社)

多個城市正因大量無證客湧入而苦惱之際，堪薩斯州托彼卡(Topeka)反其道而行，對有工作證且有就業意願的無證移民表達歡迎，希望藉由外來人口解決當地數以千計的職缺待補問題。

華爾街日報1日報導，托彼卡跟許多小型城市一樣，人口成長幾乎停滯。當地市府官員說，約有6600個工作機會一直出缺。

經濟發展團體「大托彼卡夥伴關係」(Greater Topeka Partnership)從2019年起推出「選擇托彼卡」(Choose Topeka)宣傳，去年更把宣傳目標鎖定於移民身上，特別是來自西語國家的移民。

堪薩斯州是立場傾向支持共和黨的紅州，托彼卡市長帕迪拉(Michael Padilla)則是民主黨籍。帕迪拉說，把其他城市的移民吸引到托彼卡是有道理的。他說，要有多元化的社區，城市才能欣欣向榮。他表示：「我們希望有願意工作的人前來，願意在這個城市建立家庭，發展職業生涯。」

帕迪拉坦承，托彼卡並沒有移民安置中心等資源，就連應付湧入其他城市無證客的一小部份都沒有辦法，但歡迎有工作證的外籍人士到托彼卡落腳，讓當地人口得以成長。

「大托彼卡夥伴關係」透過西語媒體報導之後收到1萬多份履歷表。「選擇托彼卡」推出的某些優惠方案，提供每人最高1萬5000元的搬家補助。

同一時間裡，難民援助團體「最高城市保證」(Top City Promise)也與托彼卡合作，協助烏克蘭難民尋找擔保人(sponsors)。團體創辦人兼主席羅斯(Yana Ross)指出，已經協助160多名烏克蘭人落腳托彼卡。

托彼卡居民約12萬6000人，其中17%為西語裔。「大托彼卡夥伴關係」指出，過去10年來，全市人口成長幅度約1%，但西語裔人口成長卻有25%。

哥倫比亞籍男子葛提瑞茲(Eduardo Gutierrez)與妻子帶著9歲女兒、2歲兒子，去年夏天持觀光簽證入境美國，打算申請庇護，聽到朋友介紹之後來到托彼卡。他說，當地生活開銷較低，而且不是大都市，「我們想找比較清靜的環境，雖然氣候變化較大，但到目前為止全家人都很喜歡。

移民 烏克蘭 堪薩斯州

上一則

參議員詢問TikTok執行長周受資 是否跟中共有聯繫

下一則

紐時：德桑提斯挑戰川普 初選之役燒了多少錢？

延伸閱讀

要無證客盜竊換假證照 芝犯罪團夥落網

要無證客盜竊換假證照 芝犯罪團夥落網
彈劾國安部長 眾院最快下周投票

彈劾國安部長 眾院最快下周投票
拜登支持度再下滑 跌至38% 移民、經濟問題選民憂心

拜登支持度再下滑 跌至38% 移民、經濟問題選民憂心
「第二代就記不得」 新馬人被問祖籍：我是客家人

「第二代就記不得」 新馬人被問祖籍：我是客家人

熱門新聞

賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

2024-01-31 05:42
限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州
保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物
參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」
這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？