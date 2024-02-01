堪薩斯州托彼卡 歡迎有工作證的無證客前往落腳

圖為落腳在波士頓機場的無證客。(美聯社)

多個城市正因大量無證客湧入而苦惱之際，堪薩斯州 托彼卡(Topeka)反其道而行，對有工作證且有就業意願的無證移民 表達歡迎，希望藉由外來人口解決當地數以千計的職缺待補問題。

華爾街日報1日報導，托彼卡跟許多小型城市一樣，人口成長幾乎停滯。當地市府官員說，約有6600個工作機會一直出缺。

經濟發展團體「大托彼卡夥伴關係」(Greater Topeka Partnership)從2019年起推出「選擇托彼卡」(Choose Topeka)宣傳，去年更把宣傳目標鎖定於移民身上，特別是來自西語國家的移民。

堪薩斯州是立場傾向支持共和黨的紅州，托彼卡市長帕迪拉(Michael Padilla)則是民主黨籍。帕迪拉說，把其他城市的移民吸引到托彼卡是有道理的。他說，要有多元化的社區，城市才能欣欣向榮。他表示：「我們希望有願意工作的人前來，願意在這個城市建立家庭，發展職業生涯。」

帕迪拉坦承，托彼卡並沒有移民安置中心等資源，就連應付湧入其他城市無證客的一小部份都沒有辦法，但歡迎有工作證的外籍人士到托彼卡落腳，讓當地人口得以成長。

「大托彼卡夥伴關係」透過西語媒體報導之後收到1萬多份履歷表。「選擇托彼卡」推出的某些優惠方案，提供每人最高1萬5000元的搬家補助。

同一時間裡，難民援助團體「最高城市保證」(Top City Promise)也與托彼卡合作，協助烏克蘭 難民尋找擔保人(sponsors)。團體創辦人兼主席羅斯(Yana Ross)指出，已經協助160多名烏克蘭人落腳托彼卡。

托彼卡居民約12萬6000人，其中17%為西語裔。「大托彼卡夥伴關係」指出，過去10年來，全市人口成長幅度約1%，但西語裔人口成長卻有25%。

哥倫比亞籍男子葛提瑞茲(Eduardo Gutierrez)與妻子帶著9歲女兒、2歲兒子，去年夏天持觀光簽證入境美國，打算申請庇護，聽到朋友介紹之後來到托彼卡。他說，當地生活開銷較低，而且不是大都市，「我們想找比較清靜的環境，雖然氣候變化較大，但到目前為止全家人都很喜歡。