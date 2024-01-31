美3艘航母齊聚第一島鏈 2年內首次 加大威懾中國、北韓

美軍近兩年內首度同時出動3艘航空母艦鎮守太平洋西部海域，加大威懾力道抵禦中國和北韓的軍事威脅。圖為美國核動力航空母艦「卡爾文森號」。（路透）

日經亞洲報導，美軍近兩年內首度同時出動三艘航空母艦鎮守西太平洋海域，加大威懾力道抵禦中國和北韓 的軍事威脅。

1月31日，美國海軍和日本 在菲律賓海展開聯合演訓，美方出動核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）和「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），協同日本海上自衛隊直升機護衛艦「伊勢號」（JS Ise），以及另外9艘軍艦共同執行任務。

除此之外，目前航母雷根號（USS Ronald Reagan）也駐泊在美軍橫須賀基地母港。

換句話說，現在美國全部11艘航母中有三艘部署在印太區域，美國海軍研究所表示，這是美軍近兩年內首度在「第一島鏈」附近同時部署三艘航母，第一島鏈指的是美軍在西太平洋的一道防線，連接沖繩、台灣和菲律賓。

「卡爾文森號」打擊群指揮官薩迪耶洛少將（Carlos Sardiello）說：「我們已經準備好執行全方位的行動。這次在菲律賓海是很好的演訓機會，讓美日演練在區域迅速集結大型且靈活的打擊任務。」

演訓當下，美軍官員表示「卡爾文森號」附近出現中國間諜船，目的應該是蒐集美日聯合作戰能力的情報。

「羅斯福號」指揮官亞力山卓少將（Christopher Alexander）說：「美軍現在就在這裡……展示我們有能力回應西太平洋任何危機和意外事件。」

美國聯邦眾議員軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）1月31日接受日經電話採訪表示，「中國相當投機取巧，他們密切關注美國對印太地區投入的軍事資源」，「存在本身是威懾，能力本身也是威懾，我們不會忽視這點，阻止中國人武力奪台是我們每天要牢記的事情。」

除了中國，近來北韓頻頻試射飛彈，又和俄羅斯加強防禦關係，也是不容忽視的區域威脅。

白宮 國安會發言人柯比（John Kirby）上周提出警示，「美方清楚北韓不斷提升飛彈等軍事能力，美國政府將盡力保障區域盟友安全」，同時補充將尋求和日本、南韓加強三方合作。