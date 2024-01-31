美破壞北京殭屍網絡 FBI示警：駭客意圖造成重大傷害

聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）。（美聯社）

美司法部 31日表示，已破壞藏身在美國家用路由器中、由北京支持的殭屍網絡KV；此外，聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）說，駭客 鎖定水廠、電網、運輸系統，和汽油與天然氣管線等美國基礎設施，準備好待北京一聲令下，對美國民眾和社會造成重大且實際的傷害。

雷伊表示，若中方決定發動攻擊，不只針對美國的政治和軍事目標，還將低度打擊平民，FBI 正在高度關注北京構成的威脅；五角大廈網路司令部司令中曾根（Paul Nakasone）也說，中方對美國構成的挑戰，遠超過美國盟友所曾面對，對抗這些行動是優先要務。

聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會31日舉行聽證會，邀請雷伊和中曾根等官員，說明中共對美國國土和國家安全發動的網路攻擊。

雷伊在國會作證表示，中國駭客鎖定美國通訊、能源、交通和水利設施等民用關鍵基礎設施，預先部署，以便在衝突發生時斷水斷電，對美國民眾和社會造成實際且重大的傷害。

同日，美國司法部和聯邦調查局（FBI）宣布，已破壞由北京支持的駭客「伏特颱風」（Volt Typhoon）所打造的殭屍網絡KV；微軟和美英五國去年5月提醒用戶對伏特颱風要提高警覺，控駭客鎖定關島和美國的關鍵基礎設施，在躲避偵測的狀態下，長時間實施間諜行動並搜集資訊，目標在當未來發生危機事件時，能切斷美國和亞洲區域的重要通訊。

司法部發布新聞稿表示，中國駭客攻擊在美國生命周期結束（EOL，指停產或停止更新軟體），不再受製造商提供安全更新的路由器，遭鎖定的多數路由器出自思科（Cisco）和美國網件公司（NetGear），駭客們在其中安裝惡意軟體，組成殭屍網絡KV，竊取民眾個資。

美國法院授權的行動自去年12月起，從路由器中刪除KV的惡意軟體，並採取更多措施來保護路由器與殭屍網絡的連接，民眾可以重新啟動路由器來切斷與KV的連結，也可以在FBI官網得到更多訊息。

司法部長加蘭德（Merrick Garland）表示，司法部破壞一個由中華人民共和國支持、意圖透過殭屍網絡鎖定美國關鍵基礎設施的駭客組織，美國將持續這項行動，瓦解那些由外國政府資助的惡意網路行動。

中國大陸始終否認對美國或其他國家發動網路攻擊，反控是美國這麼做。