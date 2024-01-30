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傳奇女飛行家失蹤飛機找到了？探索公司釋聲納圖

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
艾梅里亞厄哈特是第一位單獨飛越大西洋的女性，她不僅是翱翔天際的先驅，更是一個女權主義者。(美聯社)
艾梅里亞厄哈特是第一位單獨飛越大西洋的女性，她不僅是翱翔天際的先驅，更是一個女權主義者。(美聯社)

深海探索公司「深海展望」（Deep Sea Vision）釋出一張聲納影像，說這可能是1937年橫跨太平洋上空時失蹤的美國傳奇女飛行家艾梅里亞厄哈特（Amelia Earhart）飛機殘骸。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，設在南卡羅來納州的「深海展望」表示，這張影像是他們在厄哈特當年計畫前往的太平洋小島豪蘭島（Howland Island）以西區域進行大規模搜索時所拍攝。

厄哈特與領航員努南（Fred Noonan）於1937年嘗試環球飛行時於途中離奇失蹤，近87年來一直是航空飛行史上最大謎團之一，不僅歷史學家著迷，也催生出無數的相關書籍、電影以及理論。

最盛行的說法是，當年39歲的厄哈特與44歲的努南在他們環球飛行最後一段旅程中耗盡燃料，導致厄哈特駕駛的10人座洛克希德-伊來克特利（Lockheed Electra）雙發動機飛機落入豪蘭島附近的太平洋。

「深海展望」表示，最新這張模糊影像是由無人潛水器以側掃聲納在深度5000公尺的地方捕捉到的，而圖中物體的「輪廓，與她（厄哈特）傳奇飛機獨特的雙尾翼和比例如出一轍」。

「深海展望」執行長羅密歐（Tony Romeo）在聲明中說：「我們向來認為她會竭盡所能讓飛機輕輕落在水面上，而我們在這張聲納圖片中所看到的飛機特徵，恰恰反映出事情經過或許真的是這樣。」

「深海展望」表示探索團隊於90天期間細看了1萬3500平方公里面積的太平洋海床，「比過去搜尋工作總和都要多」。

「深海展望」表示這項發現的確切座標目前先保密，盼1年內能再回到同個地區，以進一步證實影像中的物體就是一架飛機。

不過，羅密歐透露，他們這次的發現是應用了前美國國家航空暨太空總署（NASA）員工史密斯（Liz Smith）2010年率先提出的「換日線理論」（Date Line theory）。

史密斯的這項理論認為，努南在飛越國際換日線時忘記把日曆往回調一天，導致天文導航計算發生誤差，往西偏了100公里。

厄哈特1932年成為第一位獨自飛越大西洋的女性，聲名大噪。她1937年5月20日從加州奧克蘭（Oakland）起飛，尋求成為第一位完成環球飛行壯舉的女性。

她和努南於1937年7月2日自巴布亞紐幾內亞城市拉埃（Lae）起飛，前往4000公里外、位在澳洲和夏威夷之間的豪蘭島補充燃料，卻在這趟極為難飛的旅程途中失去音訊，從未成功抵達目的地。

美國政府大範圍搜尋了16天卻找不到蛛絲馬跡，於是宣告兩人失蹤於茫茫大海之中。

南卡羅來納州 加州 澳洲

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