我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

送餐聞槍響 芝53歲華人外賣郎中多槍身亡

需求減…UPS將裁1萬2000人 節省10億成本

記者顏伶如／即時報導
(美聯社)
(美聯社)

國際快遞優比速(UPS)30日宣布，由於需求量趨緩、勞工成本增加，將裁撤1萬2000人，約占人力團隊2.4%。UPS主管表示，這波裁員可望為公司省下10億元成本。

UPS在全球各地共計聘有49萬5000人，這波裁員影響2.4%人力。UPS主管表示，預計裁撤的1萬2000個職務，有75%將在2024年上半年完成縮編，裁撤之後將遇缺不補。

華盛頓郵報報導，UPS財務長紐曼(Brian Newman)對投資人指出，這是UPS工作形式與營運方式的改變。

UPS在2023年第4季裡營業額249億元，比2022年同期減少7.8%。主管表示，營業額降低是因為需求減少的緣故。

主管同時表示，勞工成本增加也對公司造成壓力。2023年夏季，UPS與國際運輸工人工會(Teamsters Union)達成新協議，內容包括未來五年當中為特定勞工加薪最高55%。

報導指出，UPS對2024年的業績預期令投資人感到失望。

市場數據公司路孚特(Refinitiv)指出，UPS年度營收預期在920億元至945億元之間，成長幅度僅1%至3.8%左右，低於業界分析師估計。

勞工 投資 裁員

上一則

經濟意外強勁 還需要降息嗎？聯準會明日料有這動作

延伸閱讀

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤
美科技業本月為何重手砍2.5萬人？「羊群效應」 裁員會傳染

美科技業本月為何重手砍2.5萬人？「羊群效應」 裁員會傳染
新年度 灣區科技業公司持續裁員

新年度 灣區科技業公司持續裁員
首申失業金增 裁員仍居谷底

首申失業金增 裁員仍居谷底

熱門新聞

限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40
一旦裁員潮來臨時，完全遠距上班員工(fully remote employees)恐將首當其衝，比其他同事更容易遭到裁撤，完全遠距勞工也是最容易辭職的族群。(Pexels)

裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗

2024-01-26 12:56
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺
高檔酒店變遊民收容所 中國富豪建商又被告

高檔酒店變遊民收容所 中國富豪建商又被告
5跡象 你理財比一般美國人精明

5跡象 你理財比一般美國人精明