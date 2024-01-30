需求減…UPS將裁1萬2000人 節省10億成本

(美聯社)

國際快遞優比速(UPS)30日宣布，由於需求量趨緩、勞工 成本增加，將裁撤1萬2000人，約占人力團隊2.4%。UPS主管表示，這波裁員 可望為公司省下10億元成本。

UPS在全球各地共計聘有49萬5000人，這波裁員影響2.4%人力。UPS主管表示，預計裁撤的1萬2000個職務，有75%將在2024年上半年完成縮編，裁撤之後將遇缺不補。

華盛頓郵報報導，UPS財務長紐曼(Brian Newman)對投資 人指出，這是UPS工作形式與營運方式的改變。

UPS在2023年第4季裡營業額249億元，比2022年同期減少7.8%。主管表示，營業額降低是因為需求減少的緣故。

主管同時表示，勞工成本增加也對公司造成壓力。2023年夏季，UPS與國際運輸工人工會(Teamsters Union)達成新協議，內容包括未來五年當中為特定勞工加薪最高55%。

報導指出，UPS對2024年的業績預期令投資人感到失望。

市場數據公司路孚特(Refinitiv)指出，UPS年度營收預期在920億元至945億元之間，成長幅度僅1%至3.8%左右，低於業界分析師估計。