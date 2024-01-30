中國駭美國關鍵基礎建設 FBI與司法部出手補破網

中國駭客鎖定美國敏感重要基礎建設，2名美國官員與1名知情人士表示，聯邦調查局和司法部已利用法庭命令來修補這些裝置的漏洞。示意圖／ingimage

中國駭客 鎖定美國敏感重要基礎建設，數以千計連網裝置淪為他們行動的核心，2名美國官員與1名知情人士表示，聯邦調查局和司法部 已利用法庭命令來修補這些裝置的漏洞。

知情人士告訴有線電視新聞網（CNN），此舉是政府削弱中國持續侵駭行動的一部分，美國官員憂心北京若入侵台灣，中國駭客將妨礙美國的任何軍事回應。

據信駭客正利用某些連網裝置的存取權限，藏身在敏感的關鍵基礎設施中—例如港口和運輸網路。

消息人士表示，這項法院命令允許司法部更新美國境內數以千計裝置使用的軟體，這些裝置容易受到中國駭客的攻擊。

司法部的動作是為了削弱中國駭客連通部分遇駭基礎建設的能力。不過，這些駭客據信已滲入美國的基礎建設。消息人士告訴CNN：「我們必須持續進行。」

白宮近幾個月來與網路和雲端運算服務供應商等科技業者舉行一連串的會議，以加強追蹤掌握中國駭客的動態。

司法部和聯邦調查局（FBI）婉拒對此發表評論。路透率先報導執法部門的這項行動。

微軟 （Microsoft）去年揭露疑似鎖定其客戶的中國駭客活動，微軟說這些駭客瞄準關島（Guam）的關鍵基礎建設。

關島位於美國對抗和嚇阻中國在太平洋地區領土野心的戰略位置。美軍陸戰隊去年選擇關島，作為70年來首次設立新基地的地點。官員預估，這處新基地可以容納5000名陸戰隊員。

中國駭客入侵美國海上和交通網路讓華府高級國安官員憂心，他們認為這些駭客的目的不在蒐集情報，而是伺機在美中爆發衝突時，癱瘓美方的電腦系統。

國家安全局（National Security Agency）官員喬伊斯（Rob Joyce）告訴CNN，鑑於其潛在的破壞力，中國的行徑「不能被接受」。

喬伊斯去年5月告訴CNN：「我認為差別在範圍和規模上有多明目張膽。」中國則是否認這些指控。

聯邦調查局、國家安全局首長及其他高級官員31日將前往眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party），就中國的網路活動發表證詞。