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拜登競選團隊 盼獲得流行天后泰勒絲背書

世界新聞網王若馨／即時報導
拜登總統(左)競選團隊希望能獲得流行天后泰勒絲背書。(美聯社)
拜登總統(左)競選團隊希望能獲得流行天后泰勒絲背書。(美聯社)

紐約時報報導，拜登(Joe Biden)總統的競選團隊希望能獲得流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的背書。

拜登團隊已開始接觸名人和社群媒體明星，希望他們能在Instagram和TikTok上幫忙宣傳拜登；在他們鎖定的目標中，影響力最龐大的無疑是在Instagram上有2億7900萬粉絲的泰勒絲。

泰勒絲近年事業更上一層樓，一舉一動都受到萬眾矚目，加上她最近與運動明星、NFL堪薩斯酋長隊邊鋒凱爾西(Travis Kelce)高調談戀愛，使這對情侶的新聞性與曝光率成為娛樂界與運動界交會的高峰。

泰勒絲去年在Instagram一則鼓勵投票的貼文，就吸引了3萬5000名新選民進行登記；她在2020年曾表態支持拜登，今年泰勒絲若再度相挺，對拜登來說可能是價值數百萬元的助力。

民主黨籍的加州州長紐森(Gavin Newsom)去年9月表示，泰勒絲可能成為2024年總統選舉的關鍵力量；當紐森面對記者講話時，他幾乎是以懇求的語氣，期盼泰勒絲能參與拜登的競選活動。

在拜登競選團隊中，甚至有個帶有開玩笑意味的瘋狂想法在醞釀：讓拜登出席泰勒絲的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)。

拜登 泰勒絲 紐森

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