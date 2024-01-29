川普副手人選 歐洲網路博弈賭盤最看好斯特凡尼克

歐洲賭盤看好眾院共和黨會議主席斯特凡尼克(左)出線成為川普競選總統副手。(路透)

前總統川普 在愛阿華州、新罕布夏州初選相繼告捷，獲得共和黨 提名似已十拿九穩，副手人選引起外界更加好奇。總部位於英國的歐洲網路博弈業者必發(Betfair)開出川普2024年競選搭擋賭盤，從賠率來看目前呼聲最高是眾議院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)，其次被看好的是南達科他州長諾姆(Kristi Noem)。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，必發目前顯示斯特凡尼克出任川普副手的賠率為9/2，玩家下注2元，命中可獲9元，諾姆賠率為6/1。

退出共和黨初選後改為川普背書的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)也被某些媒體點名可能出任川普副手，目前在必發網站顯示賠率為15/2。

川普任內內閣成員之一、前任住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)賠率有10/1。

川普在初選當中僅剩對手、前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)目前顯示賠率有11/1。退出初選後改為川普背書的南卡羅來納州 聯邦參議員史考特(Tim Scott)，目前賠率則為14/1。

岱頓大學(University of Dayton)政治系副教授狄凡恩(Christopher Devine)對新聞周刊指出，川普挑選副總統時，比較在意的條件是忠誠，而非能力。

他說，川普應該挑選足以勝任的人選才是，研究顯示選民會支持做出合理選擇的候選人，唾棄明顯不合格的人選。

狄凡恩表示，估計川普會挑選已經展現願意無怨無悔效忠到底的人選，全盤接受川普任何說詞或極端政策，從這個角度看來，毫無公職經驗的拉馬斯瓦米頗有機會，但斯特凡尼克希望更高，因為她除了有公職經驗，已多次實例證明自己是川普鐵粉，願意為了討好川普而發言或行動。