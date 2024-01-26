誹謗女作家案判賠8330萬 川普痛批荒謬矢言上訴

美國前總統川普。（路透）

美國前總統川普 今天在誹謗官司苦吞敗訴，紐約曼哈頓 的陪審團裁定賠償作家卡洛爾8330萬美元。川普隨即在聲明中猛烈抨擊這項裁定「荒謬」且矢言將上訴。

綜合路透社和法新社報導，卡洛爾（E. Jean Carroll）指稱川普否認在近30年前性侵她，從而毀了她作為一位值得信賴的新聞從業人員聲譽。

經過5天審判，由7男2女組成的陪審團在審議不到3個小時後做出裁定，命令川普支付1830萬美元補償性賠償和6500萬美元懲罰性賠償。這項民事裁定金額遠遠超過卡洛爾求償超過1000萬美元，判決一出引發聯邦法院現場一陣驚呼。

川普稍早曾出庭，一度怒氣沖沖地離席，隨後又返回結辯。法庭人員宣讀賠償金額時，他不在法庭上。

77歲的川普在社群媒體 發文表示他將上訴。80歲的卡洛爾摟著兩名律師離開法院時沒有回答媒體提問。

卡洛爾2019年11月控告川普在他當年6月仍是總統時，否認曾於1996年在曼哈頓的百貨公司更衣室性侵她。

這位前時尚雜誌Elle專欄作家表示，川普「破壞」她作為一位講真話、受人尊敬的新聞從業人員聲譽。她也說有必要求處懲罰性賠償，以防止川普繼續誹謗她。

川普則堅稱不認識卡洛爾，並稱她編故事是為了提高她的回憶錄銷售量。