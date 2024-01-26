我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誹謗女作家案判賠8330萬 川普批荒謬矢言上訴

與台邦交恐生變？ 吐瓦魯「挺台總理」敗選

誹謗女作家案判賠8330萬 川普痛批荒謬矢言上訴

中央社／紐約26日即時報導
美國前總統川普。（路透）
美國前總統川普。（路透）

美國前總統川普今天在誹謗官司苦吞敗訴，紐約曼哈頓的陪審團裁定賠償作家卡洛爾8330萬美元。川普隨即在聲明中猛烈抨擊這項裁定「荒謬」且矢言將上訴。

綜合路透社和法新社報導，卡洛爾（E. Jean Carroll）指稱川普否認在近30年前性侵她，從而毀了她作為一位值得信賴的新聞從業人員聲譽。

經過5天審判，由7男2女組成的陪審團在審議不到3個小時後做出裁定，命令川普支付1830萬美元補償性賠償和6500萬美元懲罰性賠償。這項民事裁定金額遠遠超過卡洛爾求償超過1000萬美元，判決一出引發聯邦法院現場一陣驚呼。

川普稍早曾出庭，一度怒氣沖沖地離席，隨後又返回結辯。法庭人員宣讀賠償金額時，他不在法庭上。

77歲的川普在社群媒體發文表示他將上訴。80歲的卡洛爾摟著兩名律師離開法院時沒有回答媒體提問。

卡洛爾2019年11月控告川普在他當年6月仍是總統時，否認曾於1996年在曼哈頓的百貨公司更衣室性侵她。

這位前時尚雜誌Elle專欄作家表示，川普「破壞」她作為一位講真話、受人尊敬的新聞從業人員聲譽。她也說有必要求處懲罰性賠償，以防止川普繼續誹謗她。

川普則堅稱不認識卡洛爾，並稱她編故事是為了提高她的回憶錄銷售量。

去年5月另一起民事案件中，紐約另一個陪審團裁定川普須就2022年10月類似的否認情事賠償卡洛爾500萬美元，當時裁定川普須就誹謗和性虐待情事負法律責任。目前川普仍在上訴階段。

專欄作家卡洛爾(右)26日在大陪審團裁定前總統川普須賠償她8330萬美元後步出紐...
專欄作家卡洛爾(右)26日在大陪審團裁定前總統川普須賠償她8330萬美元後步出紐約南區聯邦法庭。(歐新社)

川普 曼哈頓 社群媒體

上一則

完成檢查首批737 MAX 9客機 阿拉斯加航空宣布今復飛

延伸閱讀

女作家控誹謗 陪審團判川普須賠8330萬…前總統恐破產

女作家控誹謗 陪審團判川普須賠8330萬…前總統恐破產
川普有望捲土重來 世界領袖未雨綢繆

川普有望捲土重來 世界領袖未雨綢繆
川普再戰拜登想主攻美墨邊境移民問題 追加援助烏克蘭撥款恐岌岌可危

川普再戰拜登想主攻美墨邊境移民問題 追加援助烏克蘭撥款恐岌岌可危
川普遭控誹謗出庭作證不到3分鐘 違規被法官訓斥

川普遭控誹謗出庭作證不到3分鐘 違規被法官訓斥

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40
中國留學生齊太磊。(美聯社)

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

2024-01-22 09:51

超人氣

更多 >
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資