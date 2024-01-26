女作家控誹謗 陪審團判川普須賠8330萬…前總統恐破產

美國前總統川普。（美聯社）

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)對前總統川普 提告誹謗並求償千萬，大陪審團26日裁定川普須賠償8330萬元；川普還面臨紐約州 金融詐欺民事訴訟，新聞周刊(Newsweek)引用法律專家分析報導，賠償恐讓川普因此破產 。前任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)就是實例。

朱利安尼遭控誹謗，敗訴後面臨1億4800萬元賠償，2023年12月宣告破產。

卡洛爾指控1996年在百貨公司試衣間遭到當時房地產大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬元。川普駁斥性侵指控，反批卡洛爾造謠說謊，後來被卡洛爾提告誹謗並求償千萬，陪審團26日在兩造結辯後，不旋踵即做出裁定。

前任司法部律師羅西(Gene Rossi)估計，川普面臨數千萬賠償金，卡洛爾求償可能逼得川普走上破產之路。

前任賓州羅倫斯郡(Lawrence County)地區檢察官曼吉諾(Matthew Mangino)說，川普肯定把資產早就安排好，破產只是生意決策，不管付出多少成本，川普只要選上總統都能贏回，「他公然藐視法院與法庭程序，是非常危險的」。

房地產大亨出身的川普淨資產有多少，到目前為止不曾公布。富比世雜誌(Forbes)則估計，川普淨資產約有26億元。

川普涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，2022年遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)2023年9月宣布部分裁決，認定川普與川普集團(Trump Organization)高層主管犯下金融詐騙。川普賠償金則將在後續庭審決定。