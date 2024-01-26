我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你可能沒聽過的連鎖超市 剛獲選為全美最佳

史指那指中止6連漲 三大股指疫來漲幅逾倍

新州知名披薩店遭大火摧毀 老顧客哀嘆「一大噩耗」

編譯尤寶琪／即時報導
享有盛名的「桑蒂洛的窯烤披薩」，本月初發生大火。(Santillo's Brick Oven Pizza臉書)
享有盛名的「桑蒂洛的窯烤披薩」，本月初發生大火。(Santillo's Brick Oven Pizza臉書)

新澤西州伊麗莎白市(Elizabeth)享有盛名的「桑蒂洛的窯烤披薩店」(Santillo's Brick Oven Pizza)，本月初一場火災中遭摧毀，讓廣大披薩愛好者喊可惜。

在距離桑蒂洛披薩三個街區遠社區長大的知名主廚暨餐廳老闆科利奇奧 (Tom Colicchio)表示：「這是披薩界一大噩耗。」科利奇奧還分享了一張餐廳內被燒焦的照片，店內除了以為傲的烤箱之外，基本上已經燒到無法辨認。

同樣是知名主廚兼餐廳老闆，同時也是美國廣播公司(ABC)前美食節目「The Chew」主持人的麥可西蒙(Michael Symon)也大嘆可惜說「喔不！」。

桑蒂洛的磚窯披薩長期老客人貢薩爾維斯(Donald Goncalves)表示：「這對伊麗莎白市來說，是很悲傷的一天；這建築物讓伊麗莎白市名聲大噪。」

這不僅是因為桑蒂洛是間百年老店；桑蒂洛在1919年先是做為麵包店，在距現址約一哩處的地方開業，隨後在1940年代推出披薩。

也不僅因為其老闆阿爾桑蒂洛(Al Santillo)是個人見人愛、瘋瘋癲癲、超級愛聊天、自豪自己手藝且不屑冒牌貨的人物；阿爾桑蒂洛在2018年的簡介中表示：「與你去過的所有其他地方相比，這家披薩是獨一無二的；這裡就是這麼棒。」

更不僅是因為餐廳位在阿爾桑蒂洛長大的小巷中，且只在周五、周六和周日營業，並只提供外賣；不僅是因為它的披薩超好吃；除了以上因素外，還有一點更重要的，那就是阿爾桑蒂洛是土生土長於新澤西州。

桑蒂洛的磚窯披薩除了經常收到美食家的好評，同時也是2017年新澤西州最佳披薩店的十家決賽入圍者之一，桑蒂洛的西西里派，更是在新州101家最佳披薩中排名第二。

新澤西州 入圍 新州

上一則

月花1892元 這城市買房最輕鬆…中西部8城躋身前十名

下一則

王文祥夫婦捐款300萬 名字掛上洛杉磯醫院急診區

延伸閱讀

中國90億人次春運啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字

中國90億人次春運啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字
費特曼挺金安迪 爭取新州國會參議員提名

費特曼挺金安迪 爭取新州國會參議員提名
出售價值3500萬被禁中國監控設備 新州男遭聯邦起訴

出售價值3500萬被禁中國監控設備 新州男遭聯邦起訴
2026年生效 新州滿17歲居民可在初選投票

2026年生效 新州滿17歲居民可在初選投票

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40
中國留學生齊太磊。(美聯社)

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

2024-01-22 09:51

超人氣

更多 >
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資