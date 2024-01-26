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月花1892元 這城市買房最輕鬆…中西部8城躋身前十名

編譯尤寶琪、特派員黃惠玲／即時報導
喬治亞州梅肯(Macon)登上全美購屋最輕鬆的城市。(visitmacon官網)
喬治亞州梅肯(Macon)登上全美購屋最輕鬆的城市。(visitmacon官網)

房地產市場競爭激烈，房價高居不下，據說不少新房屋主都「血本無歸」；一項新的調查指出，喬治亞州梅肯(Macon)以每個月購房成本1892元，登上全美購屋最輕鬆城市榜首，中西部城市更有多達八個城鎮擠入前十名。

Homebuyer.com是一家由聯邦特許銀行部門所認可的抵押貸款公司，該公司發布了全美買房最輕鬆城市名單；研究人員首先列出了美國人口普查認可的800個最大城市名單，然後在針對抵押貸款支付、財產稅和保險費用等關鍵因素進行分析，其使用的資料來淵，包括了房地產數據公司 Altos Research。

在這項榜單名列前十名的城市，分別為梅肯、密西根州底特律、印第安納州蓋瑞(Gary)、密西根州佛林特(Flint)、俄亥俄州托麗多(Toledo)、紐約州雪城(Syracuse)、俄州坎通(Canton)、伊利諾州春田(Springfield)、密西根州蘭辛(Lansing)、密西根州龐帝亞克(Pontiac)。

「梅肯位於喬治亞州中部，1萬7000多年前在如今稱之為奧克穆吉土丘國家歷史公園(The Ocmulgee Mounds National Historic Park)的地區，首次有人類定居，」研究報告指出，「這座城市擁有豐富的遺產，處處可見的地標就是其證據，包括令人嘆為觀止的1851年希臘復興式(Greek Revival)建築 Cannonball House。」

「莫瑟爾大學(Mercer University)被評定為美國最有價值大學之一，坐落於梅肯市中心，並為想要在學院山(College Hill)購屋員工提供兩萬元補助。當地購房獎勵計畫包括，首付協助和歷史房產的財產稅凍結等。

該項調查也列出「中等」規模城市(人口規模在7萬1000人至11萬3000人)的輕鬆購屋名單，其中賓州的伊利(Erie)和史克蘭頓(Scranton)兩個城市，分別名列第六和第七名，此榜單的第一名則是密西根州佛林特(Flint)。

密西根州 俄亥俄州 貸款

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