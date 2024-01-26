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認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

長島男子家藏百隻奇珍異獸 被舉報後遭沒收

世界新聞網何卓賢／即時報導
長島男子家藏百隻奇珍異獸，被舉報之後，所有動物遭到沒收。(截取自NBC New York YouTube)
長島男子家藏百隻奇珍異獸，被舉報之後，所有動物遭到沒收。(截取自NBC New York YouTube)

長島一名男子在自家地下室和後院偷養百隻動物，其中一些非本地物種，甚至有瀕臨滅絕物種。

32歲男子斯波爾(Matthew Spohrer)家住長島納蘇郡(Nassau County)北貝爾莫爾(North Bellmore)，當地動物保護協會人員最近從他家中沒收了百隻動物，其中包括一隻年幼的南美鴕鳥「艾迪(Eddie)」。

根據調查人員，斯波爾表示自己有一天喝醉酒，在網購平台eBay買到一顆南美鴕鳥蛋。長島組織Humane Long Island的人類學家和執行董事約翰·迪·萊昂納多(John Di Leonardo)表示，有民眾曾經拍到斯波爾帶著艾迪出現在集市、火車站、寵物店等的場所。民眾表示，斯波爾會邀請大家摸他養的奇珍異獸，並以此牟利。

當地政府接到民眾線報之後來到斯波爾家中，看到一群鴨子、鵪鶉和雞被圈養在爬行動物旁邊，包括一隻瀕危的虎蠑螈、各種蜥蜴、蛇和烏龜。萊昂納多表示，把年幼的鵪鶉養在蜥蜴和蛇旁邊會讓牠們很緊張。

目前，當地動物保護協會記他超過30項違規，並罰款數千元；所有的動物都已被沒收，將被送去動物庇護所，其中包括一隻巨大的非洲蝸牛、一隻北美負鼠、一隻鳥龜、兩隻草原土撥鼠和一隻大型巨蜥，另外還有十幾隻雞、鴨和鵝。

長島男子圈養在家中的一隻年幼南美鴕鳥。(截取自NBC New York YouT...
長島男子圈養在家中的一隻年幼南美鴕鳥。(截取自NBC New York YouTube)

長島 庇護

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