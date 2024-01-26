異常酷寒導致運作受創 全美規模第二大煉鋁廠大裁員

路透報導，位於密蘇里州東南部的Magnitude 7 Metals是全美規模第二大的煉鋁廠，廠方決定本月底裁撤絕大多數員工。（路透）

路透報導，位於密蘇里州 東南部的Magnitude 7 Metals是全美規模第二大的煉鋁廠，廠方決定本月底裁撤絕大多數員工。

當地媒體Heartland News報導，根據Magnitude 7 Metals發給員工信函，異常寒冷的天候導致工廠運作嚴重受創，受影響程度之大，已到無法恢復運行的地步；從1月28日起，絕大多數員工(most employees)將被裁員。Magnitude 7 Metals雇用450名工會勞工。

信中指出，Magnitude 7 Metals削減營運之後，將向潛在投資 者爭取支持，期盼新資金到位之後，將來能讓煉鋁廠重啟。

Magnitude 7 Metals座落於密蘇里州新馬德里郡(New Madrid county)，每年產量達26萬3000公噸。煉鋁廠原為Noranda所有，Noranda破產 之後於2018年中被企業總部位於瑞士的ARG International AG集團買下。

1998年時，全美共有23座煉鋁廠，現在只剩包括Magnitude 7 Metals在內共5座。關閉鋁廠遭到拆除，廠區改建。

2023年3月，美國鋁業公司(Alcoa)宣布永久關閉年產27萬9000公噸的華盛頓州的煉鋁廠Intalco，廠址將重新改建。

2022年6月，由於營運電費的成本爆增變成三倍，世紀鋁業(Century Aluminum Company)停止肯塔基州豪斯威爾(Hawesville)鋁廠運作。