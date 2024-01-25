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大選升溫 財長葉倫力讚拜登任內經濟成果

中央社／芝加哥25日電
財長葉倫。(路透)
財長葉倫。(路透)

拜登總統積極競選連任，行政團隊也試圖展現拜登比對手川普為國家貢獻更多。財政部長葉倫（Janet Yellen）今天讚揚拜登施政建樹，舉出通膨控制與薪資上揚皆是拜登任內的經濟成果。

法新社報導，葉倫發表此番言論的幾天之前，川普才贏得新罕布什爾州（New Hampshire）共和黨初選，這使得2024年底的大選，幾乎就是拜登與川普再度對決的局面。

隨著競選進入新階段，拜登政府的經濟最高階官員一直在強調他的施政建樹，包括「跨黨派基礎建設法」（Bipartisan Infrastructure Law）和降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）。

葉倫對芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）表示：「這些政策都不是為了重建過去的時代。這個國家和世界已經改變，我們不能回頭。」葉倫幾乎就要提到川普的代表性口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

葉倫說：「我們需要的是一個新未來，這個未來基於升級的基礎設施和現代的稅收制度，它由21世紀產業推動，並以中產階級為中心。」葉倫聲稱拜登的行政團隊「正在奠定這個未來的基礎」。

葉倫在訪問芝加哥前告訴記者，拜登「專注於稅收公平」，並談到拜登可能的第2個任期施政方針。

川普時代一籃子計畫的部分項目明年到期，葉倫談到這個問題時表示，展望未來，拜登將尋求確保企業不再享有減稅。

葉倫補充說，「我們不會為富人的新稅收減免進行談判」。她也指出，拜登計畫保留對那些年收入不到40萬元者的減稅措施。

拜登在經濟處理方面一直難以贏得選民支持，但葉倫在芝加哥強調，執政當局去年成功推翻經濟衰退的預測。

葉倫表示，「與此同時，通貨膨脹已顯著下降」；隨著薪資上揚、低失業率和勞動市場強勁，「美國中產階級現在擁有更強的購買力」。

葉倫說，「簡而言之，這是有史以來最公平的經濟復甦」；但她也承認「工作離完成尚遠」，主要商品的價格仍然過高。

葉倫在演講後回答問題時表示，她相信「通膨正得到很好的控制」。

葉倫 拜登 川普

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