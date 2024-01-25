包裝未寫含堅果 年輕舞者吃下餅乾 過敏反應嚴重身亡

25歲的女子奧爾拉·巴克森代爾(Órla Baxendale)在吃下購自Stew Leonard's超市的餅乾之後嚴重過敏，並進入過敏性休克後死亡。(orla_baxendale)

一名紐約年輕舞者，近日在吃下一片餅乾後身亡，該舞者對堅果過敏，餅乾盒的包裝卻未正確反映其成分。目前舞者的家人正準備提告賣出這盒餅乾的超市。

1月11日，25歲的女子奧爾拉·巴克森代爾(Órla Baxendale)在吃下購自Stew Leonard's超市的餅乾之後嚴重過敏，並進入過敏性休克。代表巴克森代爾家人的律師表示，這起悲劇，要追究餅乾的廠商Cookies United以及超市，因為包裝上面沒有正確反映餅乾含有堅果這一成分。

巴克森代爾是土生土長的英國女孩，2018年從曼徹斯特搬到紐約學習舞蹈，曾經在紐約時裝周、林肯中心表演。

事發當日，她正在康州一個舞蹈室排練，吃下購自Stew Leonard's超市的香草佛羅倫汀餅乾(Vanilla Florentine cookie)之後，出現過敏性休克。巴克森代爾曾經使用隨身攜帶的過敏救命藥速效注射型腎上腺素EpiPen自救，但於事無補。律師表示，巴克森代爾對自己吃的一切都十分注意，有查看所有包裝的習慣，並且一定隨身攜帶EpiPen，身邊的朋友也都是會使用這種急救藥的。