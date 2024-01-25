知名律師事務所爭聘最高法院助理 簽約紅利給50萬

最高法院助理是知名律師事務所爭相聘請的熱門對象。圖為大法官卡瓦納(左)與最高法院助理合影。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

最高法院每年審案期約有30名助理在大法官 手下工作，這群助理對法院內部運作擁有第一手了解，是知名律師事務所爭相聘請的熱門對象，大手筆給出50萬元簽約紅利(signing bonuses)為誘因。華盛頓郵報 25日報導，眾達律師事務所(Jones Day)對於最高法院助理採取盡可能大量聘用的策略，上個月便宣布新聘八名助理，所有助理在2022年10月開始的審案期裡，都在保守派大法官手下任職。

大型律師事務所爭相聘請最高法院助理，搶人手段競爭極為激烈，吉布森唐恩克魯契爾律師事務所(Gibson, Dunn & Crutcher)發言人說，如今簽約紅利創下50萬元新高。

50萬元簽約紅利的價碼，遠遠超過最高法院大法官的30萬元年薪。

最高法院助理加入大型律師事務所，剛開始年薪約20萬起跳。

華盛頓郵報分析，律師事務所願意砸下重金聘人，是為了日後如果有重大案件在最高法院審理，團隊裡能有熟悉最高法院內部運作的人才可以效勞，助理在最高法院的服務經驗與知識，被律師事務所視為可獲利資產(profitable assets)，有助於吸引客戶上門。

前總統歐巴馬任內代理聯邦總律師(U.S. Solicitor General)、現為霍金路偉律師事務所(Hogan Lovells)合夥人的卡提亞(Neal Katyal)指出，助理擁有的最高法院運作知識是無價的(invaluable)，「我們的客戶非常喜歡他們」。

然而，某些前任最高法院助理與一位前任最高法院大法官曾對天價簽約紅利提出質疑。

前任大法官甘迺迪( Anthony M. Kennedy)2007年在參議院 司法委員會聽證會上說，法學院畢業才一、兩年的大法官助理，薪水竟比先前服務的法官或大法官還要高，「顯然有些地方有問題」。