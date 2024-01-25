91項起訴成為選情助力 靠司法困住川普的時間已不多

前總統川普25日離開川普大樓前往紐約法庭時，轉身向支持群眾揮手。(路透)

華爾街 日報25日分析，政治對手原以為前總統川普 官司纏身，第三度問鼎白宮的過程中將被司法困住，但91項犯罪起訴反而成了選情助力，隨著11月大選逐漸接近，憑藉法院定罪讓川普出局的策略，所剩時間不多。

川普23日在新罕布夏州初選勝出之後，拿下共和黨 總統提名似乎十拿九穩。面對多項同時進行的犯罪起訴，川普實際表現比批評人士預期來得更有韌性。

報導指出，川普律師團運作奏效，成功地盡量拖住法院判決時程；對川普具有最大政治殺傷力的兩起推翻2020年大選結果起訴案件，則成了川普選舉募款、凝聚支持者的動力。

川普把自己塑造成受到政治迫害的訴求獲得支持者認同，前任白宮律師但後來轉為批評川普的柯布(Ty Cobb)指出，以「受害者」姿態推出的政治論述看來，所有發展都變得對川普有利。

柯布說，川普的確經歷幾次「非常幸運的轉折」。

華爾街日報分析，未來幾個月裡，最高法院可能讓川普的干預選舉聯邦起訴案壓力削弱，川普在喬治亞州的推翻選舉犯罪起訴，如今則因區域檢察官威利斯(Fani Willis)緋聞與私德爭議出現波折。

川普發言人史帝芬．張(Steven Cheung)表示，川普競選團隊因應策略成功，反映了某些選民相信檢方起訴川普是基於政治動機，川普有機會在大選裡取得壓倒性勝利。

不少反對川普人士先前認為，各種司法挑戰將成為川普再戰2024的絆腳石。前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)去年在川普第一次遭到聯邦犯罪起訴後曾說：「川普所有問題都是咎由自取。他就是自己最糟糕的敵人。」

然而，反對人士的預測在共和黨初選期間並未發生，克利斯蒂本月間則宣布退出共和黨初選。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點