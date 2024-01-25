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華郵：OpenAI奧特曼已與美國會議員商討興建先進晶圓廠事宜

編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。（路透）
OpenAI執行長奧特曼。（路透）

華盛頓郵報報導，尋求設立合資公司興建新晶片廠的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），已與美國國會議員討論如何增加全球先進晶片供應，以訓練並運作人工智慧（AI）計畫。知情人士透露，奧特曼倡導合資公司的運作模式，可能類似蘋果每年支付大量資金給台積電、以保證晶片穩定供應的方式。

知情人士說，奧特曼已與國會議員討論要在哪裡、及如何興建新的晶圓廠。奧特曼正在引領一項倡議，要從世界各地投資人籌募數兆美元，要興建新廠、或與台積電等現有晶圓廠合作，因為他相信隨著AI持續進步，晶片將在經濟與科技發展發揮更關鍵作用。

這項倡議也已成為現任總統拜登競選連任的環節之一，因為拜登希望向選民展現，他有能力讓經濟更加茁壯並支撐科技業。

知情人士說，奧特曼倡導合資公司的運作模式，可能類似蘋果每年支付大量資金給台積電，以保證穩定的晶片供應。OpenAI發言人拒絕發表評論。

若要訓練與運作ChatGPT等服務的背後技術，先進半導體晶片扮演不可或缺角色，奧特曼和其他科技領袖堅稱AI將為全球經濟帶來巨變，擁有成本低廉的晶片供應，是維持美國經濟與軍事競爭力的關鍵。美國計劃支出數十億美元提振國內晶片產量，同時封鎖先進AI晶片出口到中國大陸，其他國家也在爭搶影響力。

華郵去年12月便報導，奧特曼已告知知名創投投資人提爾（Peter Thiel）和柯斯拉（Vinod Khosla），他正在規畫成立一家晶片公司，資金來源可能包括阿布達比與沙烏地阿拉伯等中東政府、以及矽谷投資人，彭博資訊上周則報導，這項計畫的核心是打造提高晶片產量的「工廠網路」。

不過，打造先進晶片廠的成本高昂、也非常複雜。英特爾指出，一座晶圓廠需要花6000名員工以三年時間建造，成本為100億美元，輝達（Nvidia）和超微（AMD）仍仰賴外部製造商協助生產晶片，尤其是台積電。

晶片 奧特曼 AI

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