我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

矽谷工程師殺妻案／陳嫌未出庭 檢：會等到他出現「不讓他再傷人」

巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破 宛如災難片

編譯徐榆涵／即時報導
位在馬紹爾群島瓜加林環礁第二大島羅伊納穆爾島（Roi-Namur）的美國陸軍基地20日突然遭到巨浪侵襲，海水直接灌入當地餐廳。 (取材自X)
位在馬紹爾群島瓜加林環礁第二大島羅伊納穆爾島（Roi-Namur）的美國陸軍基地20日突然遭到巨浪侵襲，海水直接灌入當地餐廳。 (取材自X)

紐約時報報導，位在馬紹爾群島瓜加林環礁第二大島羅伊納穆爾島（Roi-Namur）的美國陸軍基地20日突然遭到巨浪侵襲，導致基礎設施受損，數十人被迫撤離，根據網路上瘋傳的影片可見，巨浪撞破大門，民眾被沖飛，場面相當驚悚。

根據一名餐廳顧客拍攝上傳至社群平台X的影片，一陣巨浪瞬間從餐廳大門灌進室內，人們全都被海浪掀翻，可以聽見現場民眾大喊「我的老天」、「趕快逃離這裡」，波濤洶湧的水流不斷湧進，屋內家具和樹木全飄在民眾四周，燈光瞬間也全熄滅，宛如災難片場景。

美國陸軍駐瓜加林環礁基地發言人布蘭特利布蘭特利（Mike Brantley）24日發布聲明表示，海浪襲來時，約有120名軍事人員住在羅伊納穆爾島，其中有80人被迫撤離。

聲明指出，洪水毀損了房屋，餐廳、教堂和劇院受到「中度至嚴重」受損，恐須耗時數個月才能完成修復工作。

他表示，約有60人留在羅伊納穆爾島評估受損基礎設施規模，並協助恢復當地公共事業，

瓜加林環礁的陸軍基地指揮官摩根上校（Drew Morgan）22日在臉書上發布影片表示，巨浪侵襲導致數人受到輕傷，稱清理羅伊納穆爾島上的飛機跑道、評估飛行安全性是眼下的首要任務，目前已撤離不需要參與最初應對工作的人員，一旦重啟飛機跑道，就可以開始移動人員和設備，展開重建工作。

洪水 紐約時報 復工

上一則

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

延伸閱讀

2024如何開運旺財？命理師傳「宅家10招」迎接暴富

2024如何開運旺財？命理師傳「宅家10招」迎接暴富
國會通過短期支出法案 提供政府資金運轉到3月

國會通過短期支出法案 提供政府資金運轉到3月
加州新冠住院率低於往年 但長新冠威脅仍在

加州新冠住院率低於往年 但長新冠威脅仍在
賴清德登上澳洲媒體頭版 籲中國認知和平是雙方責任

賴清德登上澳洲媒體頭版 籲中國認知和平是雙方責任

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（截取自X@AviationSafety）

波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

2024-01-19 07:54
2020年涉嫌跪壓非裔男子埃利斯致死的三名華盛頓州塔科馬市警局員警，去年12月獲判無罪，每人將獲得50萬元自願離職金。(美聯社)

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

2024-01-17 22:54
中國留學生齊太磊。(美聯社)

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

2024-01-22 09:51

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討
又是波音 達美航空客機排隊等起飛 前輪脫落滾出跑道

又是波音 達美航空客機排隊等起飛 前輪脫落滾出跑道