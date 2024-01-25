巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破 宛如災難片

位在馬紹爾群島瓜加林環礁第二大島羅伊納穆爾島（Roi-Namur）的美國陸軍基地20日突然遭到巨浪侵襲，海水直接灌入當地餐廳。 (取材自X)

紐約時報 報導，位在馬紹爾群島瓜加林環礁第二大島羅伊納穆爾島（Roi-Namur）的美國陸軍基地20日突然遭到巨浪侵襲，導致基礎設施受損，數十人被迫撤離，根據網路上瘋傳的影片可見，巨浪撞破大門，民眾被沖飛，場面相當驚悚。

根據一名餐廳顧客拍攝上傳至社群平台X的影片，一陣巨浪瞬間從餐廳大門灌進室內，人們全都被海浪掀翻，可以聽見現場民眾大喊「我的老天」、「趕快逃離這裡」，波濤洶湧的水流不斷湧進，屋內家具和樹木全飄在民眾四周，燈光瞬間也全熄滅，宛如災難片場景。

美國陸軍駐瓜加林環礁基地發言人布蘭特利布蘭特利（Mike Brantley）24日發布聲明表示，海浪襲來時，約有120名軍事人員住在羅伊納穆爾島，其中有80人被迫撤離。

聲明指出，洪水 毀損了房屋，餐廳、教堂和劇院受到「中度至嚴重」受損，恐須耗時數個月才能完成修復工 作。

他表示，約有60人留在羅伊納穆爾島評估受損基礎設施規模，並協助恢復當地公共事業，

瓜加林環礁的陸軍基地指揮官摩根上校（Drew Morgan）22日在臉書上發布影片表示，巨浪侵襲導致數人受到輕傷，稱清理羅伊納穆爾島上的飛機跑道、評估飛行安全性是眼下的首要任務，目前已撤離不需要參與最初應對工作的人員，一旦重啟飛機跑道，就可以開始移動人員和設備，展開重建工作。