洛杉磯時報及時代雜誌 分別裁員20%及15%

洛杉磯時報23日宣布，由於財務困難，將裁減20%新聞編輯室人員，相當於將解聘至少115名員工，是這家142年歷史報社規模最大的裁員。美聯社

洛杉磯 時報23日宣布，由於財務困難，將裁減20%新聞編輯室人員，相當於將解聘至少115名員工，是這家142年歷史報社規模最大的裁員 。時代雜誌新聞編輯室的工會在同日表示，已解雇了約15%的工會代表編輯員工。

這是美國主要新聞媒體最新一波削減編採人員行動。在此之前，其他美國媒體也宣布大規模裁員，包括體育畫報（Sports Illustrated） 和獨立音樂出版商Pitchfork等。

洛杉磯時報資方在報告中說，此次裁員是由於每年出現3,000萬至4,000萬美元的重大且難以為繼財務損失。

資方在發給新聞編輯部工會成員的備忘錄中告知了這項裁員決定，受影響者包括華盛頓分社社長凱利在內的資深編輯。幾位得獎攝影記者和該報影音部門員工也在裁員之列。

洛杉磯時報記者兼西方媒體協會主席皮爾斯說：「這是洛杉磯時報黑暗的一天。」

另據時代雜誌的發言人說，該媒體已經解雇了多個部門的約30名員工，包括編輯、技術、銷售和影音部門。工會表示，被解僱者中絕大部分是TIME for Kids的員工。