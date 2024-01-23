9位民主黨州長聯合致信拜登 要14億援助應對無證客危機

目前已經有超過17萬名無證客到紐約市尋求庇護。(市府提供)

包括紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在內的九名民主黨籍州長，本周聯合致信總統拜登 ，直指邊境移民 政策「過時」，要求聯邦提供14億元援助金，幫助各州治理日益混亂的無證客 危機；目前，白宮尚未對此置評。

聯盟信由霍楚發起，集結包括新澤西州長墨菲(Phil Murphy)、加州州長紐森(Gavin Newsom)、麻州州長莫拉‧希利(Maura Healey、亞利桑納州長霍布斯(Katie Hobbs)、科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)、伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)、馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)、新墨西哥州州長葛麗森(Michelle Lujan Grisham)，直指拜登政府在無證客問題上「下放」壓力給地方。

信中指出，當前移民政策已經過時，聯邦應該對無證客問題採取更多行動，制定全面的邊境安全立法。儘管總統拜登去年為邊境安全和移民戰略，提出1060億元的資金申請，但最終沒能獲得兩黨足夠的支持，「我們敦促國會摒棄過時的移民政策，協商出台一項全面的立法方案，用於邊境協調、資金和移民系統的現代化轉型。」

信中還表示，因為國會的不作為，導致無證客不斷湧入，地方只能通過向聯邦申請經費來應對，以滿足日益增長的公共安全和人道主義需求。「儘管總統拜登在邊境移民問題上取得了一定進展，但前往各州的無證客人數正在以創紀錄的速度增加。為了應對國會的不作為，各州和各市已經花費了數十億元，不斷尋找替代方案填補預算虧空。」

作為全美接收無證客最多的紐約市，市長亞當斯(Eric Adams)去年以來不斷向聯邦和州府「施壓」，要求提供經濟和住房援助緩解紐約市移民壓力。他和霍楚近日開始攜手合作，為全州17萬無證客尋求庇護所。霍楚在去年9月前往白宮，敦促聯邦加快無證客工作許可批准流程，並希望延長已經為委內瑞拉、古巴、阿富汗、烏克蘭等無證客授予的臨時保護政策。