我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

9位民主黨州長聯合致信拜登 要14億援助應對無證客危機

記者張心／紐約即時報導
目前已經有超過17萬名無證客到紐約市尋求庇護。(市府提供)
目前已經有超過17萬名無證客到紐約市尋求庇護。(市府提供)

包括紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在內的九名民主黨籍州長，本周聯合致信總統拜登，直指邊境移民政策「過時」，要求聯邦提供14億元援助金，幫助各州治理日益混亂的無證客危機；目前，白宮尚未對此置評。

聯盟信由霍楚發起，集結包括新澤西州長墨菲(Phil Murphy)、加州州長紐森(Gavin Newsom)、麻州州長莫拉‧希利(Maura Healey、亞利桑納州長霍布斯(Katie Hobbs)、科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)、伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)、馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)、新墨西哥州州長葛麗森(Michelle Lujan Grisham)，直指拜登政府在無證客問題上「下放」壓力給地方。

信中指出，當前移民政策已經過時，聯邦應該對無證客問題採取更多行動，制定全面的邊境安全立法。儘管總統拜登去年為邊境安全和移民戰略，提出1060億元的資金申請，但最終沒能獲得兩黨足夠的支持，「我們敦促國會摒棄過時的移民政策，協商出台一項全面的立法方案，用於邊境協調、資金和移民系統的現代化轉型。」

信中還表示，因為國會的不作為，導致無證客不斷湧入，地方只能通過向聯邦申請經費來應對，以滿足日益增長的公共安全和人道主義需求。「儘管總統拜登在邊境移民問題上取得了一定進展，但前往各州的無證客人數正在以創紀錄的速度增加。為了應對國會的不作為，各州和各市已經花費了數十億元，不斷尋找替代方案填補預算虧空。」

作為全美接收無證客最多的紐約市，市長亞當斯(Eric Adams)去年以來不斷向聯邦和州府「施壓」，要求提供經濟和住房援助緩解紐約市移民壓力。他和霍楚近日開始攜手合作，為全州17萬無證客尋求庇護所。霍楚在去年9月前往白宮，敦促聯邦加快無證客工作許可批准流程，並希望延長已經為委內瑞拉、古巴、阿富汗、烏克蘭等無證客授予的臨時保護政策。

無證客 移民 拜登

上一則

美軍魚鷹機日本境內復飛？奧斯丁要求須與日方協調

延伸閱讀

拜登政府開大門 百萬無證客靠「人道假釋」入境

拜登政府開大門 百萬無證客靠「人道假釋」入境
重返白宮指日可待？路透列「4大理由」指川普有望在2024撂倒拜登

重返白宮指日可待？路透列「4大理由」指川普有望在2024撂倒拜登
新書爆料：拜登嫌賀錦麗不夠格接班 她也對他不耐煩

新書爆料：拜登嫌賀錦麗不夠格接班 她也對他不耐煩
最高法院裁定聯邦可拆邊界鐵絲網 拜登暫勝 德州不服

最高法院裁定聯邦可拆邊界鐵絲網 拜登暫勝 德州不服

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

2024-01-16 10:40
積極角逐大位的前總統川普近期似乎氣色不佳。（美聯社）

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

2024-01-16 21:23
亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（截取自X@AviationSafety）

波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

2024-01-19 07:54

超人氣

更多 >
3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭
川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好
找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有

找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有