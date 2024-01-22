繼前校長醜聞後 哈佛教學醫院4教授37篇論文涉造假

哈佛大學附屬教學醫院丹娜-法伯癌症研究所。(取自Wikimedia Commons)

哈佛校報深紅報(The Harvard Crimson)報導，哈佛大學 附屬教學醫院丹娜-法伯癌症 研究所(Dana-Farber Cancer Institute)針對造假指控進行調查後，開始撤回或更正由四位資深研究人員撰寫的37篇論文。

該所的研究誠信官員(Research Integrity Officer)羅林斯(Barrett J. Rollins)表示，有六篇論文須撤回，另外有31篇需要更正，其中包括由總裁兼執行長洛莉·格萊希克(Laurie Glimcher)與人共同撰寫的四篇論文。

被指控數據造假的還有執行副總裁兼營運長威廉‧韓(William Hahn)、實驗醫學資深副總裁艾琳·戈布里亞爾(Irene Ghobrial)，及多發性骨髓瘤中心計畫主任安德森(Kenneth Anderson)。

這四名資深研究人員皆在哈佛醫學院擔任教職。羅林斯指他們「對其中的數據錯誤負有主要責任」。

這是針對哈佛大學教授學術瑕疵及不當行為的最新指控。前校長蓋伊(Claudine Gay)在剽竊醜聞纏身多日後，於1月2日辭去哈佛大學校長一職。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點