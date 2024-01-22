嬰兒品牌拒初生兒重病員工遠距上班 創辦人拍片道歉

Kyte Baby創辦人兼執行長劉穎(Ying Liu)拍影片道歉。（取自TikTok @Kytebaby）

企業總部位於德州 達拉斯的嬰兒服飾品牌「凱特 寶貝」(Kyte Baby)拒絕讓一名收養初生兒正住加護病房的女員工遠距上班並予開除而引發爭議。「凱特寶貝」創辦人兼執行長劉穎(Ying Liu)在TikTok 兩度發表道歉聲明，坦承做出「糟糕決策」(terrible decision)。

影片來源: TikTok @Kytebaby

CNN 22日報導，2014年成立的「凱特寶貝」規模雖不大，但拜TikTok宣傳之賜，人氣一路走高，以另類風格在嬰兒服裝圈打出名號。對於創業過程，劉穎曾說，女兒深受長期濕疹所苦，因此她研發出以竹子材質布料，減輕嬰兒皮膚受到刺激。「凱特寶貝」產品則從嬰兒服擴大到幼兒、成年人服飾，還有床單、毯子等。

2023年12月底，「凱特寶貝」員工瑪麗莎‧休斯(Marissa Hughes)領養一名妊娠22周便出生的早產男嬰。休斯在GoFundMe網路募款專頁寫道，兒子出生體重約1磅，有許多健康問題，住在新生兒加護病房(NICU)，希望網友捐款協助支付龐大的醫療費用及領養費、律師費等。

休斯的妹妹17日透過TikTok爆料指出，休斯因為領養兒子住在新生兒加護病房而向公司申請遠距上班，下場卻是遭到開除。

劉穎19日首度在TikTok發表針對公司的育嬰假規定及與員工之間的溝通表示道歉，但遭到大批網友批評缺乏誠意。數小時之後，劉穎再度發表道歉聲明說，上一則短片是按講稿宣讀，現在決定實話實說。

她說，自己就是拒絕讓休斯遠距上班的主管，「這是一個糟糕的決策」。她坦承，自己「有欠周到且過於自私」，回想當時休斯承受的壓力，決策確實是個「糟糕的錯誤」。

「凱特寶貝」對CNN表示，公司已修改育嬰假規定。聲明中說，休斯在公司服務約7個月，依規定可享2周帶薪育嬰假，條件是必須簽約保證休假結束將回到工作崗位至少半年，休斯由於兒子的健康狀況，無法簽署復職半年的合約，提議遠距上班。聲明中說，休斯負責任務多為現場事務，公司評估不適合遠距工作。

不過，休斯接受CNN採訪時回應表示，沒有意願回到「凱特寶貝」上班。