北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

中國留學生齊太磊。(美聯社)

教堂山北卡 羅來納大學去年8月間發生中國留美博士生齊太磊 擊斃華裔導師的槍殺命案，日前法院公布當時案發情節，凶嫌曾連開10槍至子彈耗盡，若一級謀殺罪名成立可判死刑。

中媒成都商報紅星新聞今天引述美媒報導，聯邦地方法院19日公布這起槍殺案的文件，披露凶嫌齊太磊先是網購一把9釐米手槍，並於案發前一天現身射擊場。

案發當天，目擊者說，齊太磊因與導師、北卡大副教授嚴資杰因故爭執，隨即傳來5聲槍響。

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而法院的文件指出，齊太磊在襲擊過程中連開10槍，「很可能是在向嚴資杰開槍，直到他的子彈耗盡」，隨後齊太磊被控一級謀殺罪和在教育場所持有槍枝罪，如果罪名成立，最高可判死刑。

自被捕以來，齊太磊一直被關押在監獄 ，不得保釋。去年11月的庭審，齊太磊因精神疾病被判定不適合接受審訊。

法官指出，齊太磊在拘留期間表現出妄想性思維，出現幻聽和自殘行為，行徑與嚴重精神疾病相符，兩項獨立的精神評估發現，他可能患有未經治療的精神分裂症。

法官因此裁定，齊太磊不適合接受審判，因為他「無法理解法庭程序，無法理解自己的處境，也無法協助自己的辯護」，他將被送往醫院接受心理治療，若病情好轉，醫生將通知檢方，以便後續審理。

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但即便是接受心理治療，齊太磊也可能無法恢復足以受審的程度，他也可能因精神錯亂而被判無罪。

檢方表示，齊太磊送醫住院並非意味著他不會受到應有的刑罰，「這件事還沒有結束」，不過有很多因素會影響全案無法進入審判階段。

檢方說：「齊太磊將接受治療，以改善他的心理健康狀況，以便他可以繼續接受審判。但醫生有可能得出結論——齊無法康復。」