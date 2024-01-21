華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

加州 聖克拉拉郡近日發生一名華裔谷歌工程師涉嫌毆打妻子致死，面臨謀殺罪指控。根據最新消息，兇嫌陳立人（Liren Chen）已從醫院轉入監獄 ，將於22日12時出庭，此外，聖克拉拉郡高等法院將於24日下午13時35分就此案舉行聽證會。

中國媒體「南方都市報」引述稱聖克拉拉縣高等法院司法大廳工作人員發言，陳立人目前確認被起訴謀殺重罪，案發時間為1月16日。

另據中國媒體「紅星新聞」報導，聯邦法院註冊律師劉龍珠稱，兇嫌陳立人完全符合「一級謀殺」的定義標準，因為他對妻子于軒一（Xuanyi Yu）的謀殺完全是自願和有預謀的。從陳立人右手極度腫脹並且發紫的事實可以看出，他曾經毆打妻子，但是否屬於蓄意折磨則需要法官根據更詳盡的調查來判定。

劉龍珠表示，如果陳立人最終被判定存在折磨情節，那麼量刑就只有兩種可能，一是終身監禁且不得假釋，二是死刑。但加州已經十幾年沒有執行過死刑了，但判處死刑的可能性還是存在的。

近年加州多地發生高科技從業者之間的命案，其中一些案件涉及華人 大廠員工。劉龍珠認為，這些華人工程師普遍都是學霸出身，其中不乏中國各省市高考狀元，事業發展也非常順利。但是其中一部分人確實存在「智商高、情商低」的現象，行事較為偏激，對情緒的管理能力也偏低。