冬季風暴持續襲擊全美多地 已造成至少83人死亡

1月17日，人們在華盛頓雪後的國家廣場遊玩。（新華社）

冬季風暴近期持續襲擊美國多地，已造成至少83人死亡。

受來自北極地區的冷空氣影響，自12日起美國迎來大範圍冬季風暴及氣溫驟降，一些地區遭遇創紀錄低溫 。哥倫比亞廣播公司20日稱，過去一星期左右，已確認83人因冬季天氣死亡。其中，田納西州 官員確認當地有19人死亡，俄勒岡州的死亡人數為16人。伊利諾州、賓州、密西西比州、華盛頓州、肯塔基州、威斯康辛州、紐約州以及新澤西州等地也報告了死亡事件。另有部分死亡事件仍在調查中，以確認其是否與天氣有關。

美國廣播公司稱，截至20日下午，全美有超過6000萬人處於低溫、降雪等冬季天氣警報之下。氣象機構預計，西維吉尼亞州 部分地區20日的風寒溫度將低至零下29攝氏度，同時迎來約10厘米的降雪及時速達64公里的陣風。同時，佛蒙特州部分地區的風寒溫度將低至零下28攝氏度。

據美聯社報導，低溫導致田納西州孟菲斯市許多管道破裂，整個城市的水壓隨之下降。由於擔心自來水受到污染，能源公司20日敦促數十萬用戶將自來水燒開後再飲用。同時，還有一些市民無水可用。能源公司表示，其工作人員將全天候進行維修工作。