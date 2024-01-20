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買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

編譯盧炯燊／綜合20日電
這棟最近售出的房屋，冰箱內發現頭髗和人手，警方已朝兇殺案方向展開調查。(翻攝自KUSA新聞)
這棟最近售出的房屋，冰箱內發現頭髗和人手，警方已朝兇殺案方向展開調查。(翻攝自KUSA新聞)

科羅拉多州丹佛以西大章克辛市(Grand Junction)揭發一起神秘凶案，一名剛購入房子的屋主準備清理舊物時，赫然在冰箱內發現人體殘肢，當局已展開調查。

事發在大章克辛一個寧靜社區，舊房東是一名老太太及她一個兒子，早前售出房子後於1月12日搬離，新房東當天到來清理，同時在網路上發帖，若人們有興趣，可到來收集廢金屬，並拿走留在院子及車庫裡的其他物料，包括一個冰箱。

這棟最近售出的房屋，冰箱內發現頭髗和人手，警方已朝兇殺案方向展開調查。圖為刑偵人...
這棟最近售出的房屋，冰箱內發現頭髗和人手，警方已朝兇殺案方向展開調查。圖為刑偵人員到場取證。(翻攝自KUSA新聞)

沒想到當有人打開冰箱準備清空運走時，一個黑色袋子竟然掉落一些人體殘肢，大驚之下走向鄰居特羅斯特(Sam Troester)求助報警。

科羅拉多州梅薩郡(Mesa County)警方20日表示，法醫驗屍後證實殘肢是一個人類頭髗及人手，目前仍須進一步確定死者身分。

警方在聲明中表示，調查人員在屋內沒再發現更多人體殘肢，現正在與其他執法部門合作，以確定這些殘肢是否屬於已報案的失蹤者。又說這類型的鑑證需要大量時間，在希望在尊重死者的同時，積極確認死者及死者家屬的身份。

警方拒絕透露當局是否與舊房東取得聯繫，也沒有透露兩母子的姓名。

特羅斯特說，這家人有在院子裡存放物品的習慣，但不知道他們是否知道有這些人類殘肢的存在。

這起事件令社區感到震驚，但警方強調，這是一起單一事件，對社區治安並無威脅。

房東 科羅拉多州

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