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國會報告：已4000萬畝農地落外國人手 多為中國資金 政府缺監管

編譯潘勛／綜合20日電
蒙大拿州高度敏感的空軍基地四周都是農地，蒙州議會已表決通過，禁止中國等五個國家在該州購買農地。(美聯社)
蒙大拿州高度敏感的空軍基地四周都是農地，蒙州議會已表決通過，禁止中國等五個國家在該州購買農地。(美聯社)

國會審計處(GAO)最新公布的調查指出，拜登政府未能妥善追蹤外國人擁有美國農地，另外顯然沒有計畫，以開始追蹤該數據。

福斯新聞網(Fox News)報導，共和黨國會議員及全國各地方領袖已加大對外國投資人購地的調查。外國公司及個別投資人，尤其是來自中國的，買下愈來愈多的土地，可能對美國關鍵糧食及能源供應，已能掐住美國脖子。

審計處詳述其調查所見，農業部未能按1978年「外國農業投資揭露法」(AFIDA)，適時分享外國投資於美國農地的數據。報告另指出，五角大廈向調查員表示，農業部必須定期提供時間更接近、特定的揭露法數據。

審計處判定，農業部按向各郡或聯邦當局呈送的書面，來搜集AFIDA數據，但作業流程「不清楚，難以落實」。雖然國會要求農業部2025年以前，創建線上AFIDA數據庫，但截至目前，該部並未設有計畫或時程。

最後，審計處審核的AFIDA，最近是取自2021年，發現農業部出版方面有誤，例如兩次呈報與中國有關、控有的最多土地。

眾院「西部黨團」(Western Caucus)主席紐豪斯(Dan Newhouse)表示，審計處的報告證實黨團最害怕的事情之一，也就是農業部無法問答誰控有什麼土地、土地在哪裡這個問題，該部門還沒有計畫，透過內部改正此一危險瑕疵，以及對國內供應鏈及經濟的衝擊。糧食安全便是國家安全，國家不容外國敵國影響美國的糧食供應，還把頭埋在砂子裡。

紐豪斯表示，自己必盡職能，致力於提出措施，旨在糾正農業部的內報呈報、數據管理，向國會及國民標示明白：據報告與外國行動者有關的美國農地逾4000萬畝，究竟是誰投資的。

農業部所持的最新數據指出，截至2021年外資投資於美國農地已成長到大約4000萬畝。此外，單是2009到2016年間，中國對美的農業投資就增加十倍。

眾院農業委員會主席湯普森(Glenn Thompson)、監督委員會主席柯默(James Comer)聯同近130位眾院共和黨人，致函給審計處，要求該單位調查外國投資於美國農地，還有此舉對國安、貿易及糧食供應的衝擊。

投資 農業部 眾院

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